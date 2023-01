Vida pessoal e profissional: Como organizar?

Organizar a dinâmica entre vida pessoal e profissional não é nada fácil, mas, também, não é impossível. Com calma e planejamento, podemos construir uma rotina possível, que não deixe de lado nem a vida pessoal, nem a profissional. Porém, como podemos fazer isso? Quais ações podem ajudar?

Neste texto, trouxemos algumas ideias que têm como objetivo ajudar você a construir uma organização mais qualificada. Acompanhe.

Como organizar a vida pessoal e profissional?

Antes de qualquer coisa, é válido destacarmos que você precisa refletir sobre a sua vida pessoal e profissional. Afinal, só você sabe como é a sua dinâmica atual e quais são os pontos que têm “deixado a desejar”.

Cada pessoa tem uma maneira única de lidar com o seu trabalho e com a sua vida pessoal. Por isso, nossas dicas abaixo são mais generalistas, e cabe a você fazer uma autorreflexão sobre o que pode funcionar para si. Veja ideias:

1. Cuidado com a divisão excessiva

Querer criar uma divisão excessiva entre vida pessoal e profissional talvez não funcione. Isto é, pare de querer “apagar a vida pessoal” do ambiente de trabalho, afinal, você não é uma pessoa dividida em duas partes, mas, sim, é uma pessoa inteira. Logo, querer, a todo custo, deixar tudo que é profissional de fora da vida pessoal é algo utópico, e que pode desgastar a sua saúde mental nas tentativas incessantes.

2. Dialogue com a sua família

Conversar e se comunicar sobre a situação é muito importante. Se você sente que o trabalho tem demandado muito tempo, a ponto de você se afastar um pouco de sua família, dialogue com eles. Fale sobre o que está acontecendo, o que você tem sentido e o que pode ser feito para minimizar essa situação. Quando nos comunicamos, deixamos clara a situação e podemos, em conjunto, encontrar boas alternativas.

3. Reserve um tempo para descansar e se divertir

Procure sempre reservar um tempo na sua agenda para descansar e se divertir. Por mais que você ame o seu trabalho e ele traga satisfação, usá-lo, inclusive, nos momentos de lazer – como uma fonte de prazer – pode não ser o melhor caminho para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Por conta disso, sugerimos que você reserve um tempo para outras atividades divertidas.

4. Tenha uma agenda organizada

Ter uma agenda bem organizada, impedindo que demandas excessivas tomem tempo da sua vida pessoal, também é uma peça-chave. Claro que, às vezes, a rotina poderá ficar mais corrida do que o esperado, e tudo bem. Porém, quando isso se torna corriqueiro, pode ser que você esteja diante de um problema com a sua agenda.

Pense nisso e organize as demandas respeitando a sua vida pessoal e profissional.

5. Cuidado com as cobranças e os padrões

Muitas vezes, as pessoas se cobram para serem perfeitas em casa e no trabalho. Essa cobrança faz com que ela passe um tempo excessivo trabalhando, e se frustre ao não ser o marido ou a esposa perfeita. Portanto, cuidado com os padrões!

Equilibrar a vida pessoal e profissional é manter uma rotina possível, na qual, às vezes, o foco maior será a vida profissional e, em outros momentos, a pessoal. Faz parte do processo intercalar essa atenção que damos às nossas vidas.

Por isso, pare de querer ser perfeito em tudo e aceite as suas limitações de tempo e energia. Ninguém é perfeito, e tentar ser perfeito no trabalho ou na vida pessoal apenas poderá prejudicar a outra esfera da sua existência. Reflita sobre isso. 😉