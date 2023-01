ViewSonic apresenta novas soluções de entretenimento para casa

A ViewSonic Corp., fabricante de monitores e televisores, aproveitou a principal feira de tecnologia do mundo, a CES 2023 – realizada durante a última semana em Las Vegas, nos Estados Unidos – pra apresentar seus novos produtos para entretenimento em casa. Tratam-se de monitores para gamers, dispositivos para trabalho e até projetores em 4K.

Com os novos monitores gaming ViewSonic ELITE, monitores OLED, monitores portáteis e projetores sem lâmpadas para entretenimento em grandes telas, a empresa espera entregar uma linha de produtos para 2023 que ofereça múltiplas opções de entretenimento e produtividade. Estes monitores e soluções de display ViewSonic® contam com as últimas tecnologias e foram projetados para serem utilizados no trabalho, para entretenimento durante viagens ou em um ambiente específico.

De acordo com a empresa, as novidades devem mostrar o foco da tecnologia desenvolvida pela empresa para 2023. Os monitores portáteis e de jogos, assim como os últimos monitores OLED e projetores de cinema em casa, foram criados para oferecer o melhor em produtividade e entretenimento.

Os monitores, por exemplo, buscam oferecer uma melhor experiência para os gamers, principalmente aqueles que demandam altas taxas de atualização. Esse público deve se satisfazer com os monitores ELITE, mas a empresa também espera que eles aproveitem o novo projetor LED, aprovado até pela Microsoft Xbox.

“Nossa linha de monitores portáteis foi ampliada para oferecer mais opções que se adaptem aos ambientes de trabalho remoto, e o monitor OLED, da ViewSonic, foi projetado para oferecer um contraste maior e pretos mais profundos para profissionais”, afirma a empresa.

Novos monitores gaming

Confira abaixo os novos monitores apresentados pela ViewSonic:

ELITE XG272-2K

Monitor gaming IPS de 27 polegadas, com resolução nativa QHD (2560×1440)

Taxa de atualização de 400Hz, 1ms (GTG) de tempo de resposta e 400 nits de brilho

Compatível com NVIDIA GSYNC e AMD FreeSync Premium Pro

Sua conectividade inclui: HDMI v2.0, DisplayPort v1.4, USB-C a 90W, USB-A/B v3.2, e uma saída de áudio (3.5mm)

ELITE XG341C-2K

Monitor gaming curvo mini-LED de 34 polegadas, com resolução nativa UWQHD (3440×1440)

Tela curva 1500R, com uma taxa de atualização de 2000Hz (OC) e 1ms (GTG) de tempo de resposta

Tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e VESA DisplayHDR 1400; PureXP Motion Blue Reduction, para melhorar a claridade da imagem em movimento da esquerda para a direita

Sua conectividade inclui: HDMI v2.1, DisplayPort, USB-C, USB-A/B, (1x upstream, 3x downstream) e uma saída de áudio-Out (3.5mm)

Função KVM incorporada para controlar múltiplos dispositivos, com uma única configuração de mouse, teclado e monitor

Mini-LED com tela de 1152 e matriz de escurecimento completa, para o máximo rendimento visual

Outros produtos

A fabricante também apresentou produtos com tecnologia OLED para serem utilizados em diferentes situações:

VX2722-4K-OLED

Monitor OLED de 27 polegadas, com resolução nativa 4K Ultra HD (3840×2160)

Frequência de atualização de 60Hz e 540 nits de brilho

100% Adobe RGB, 100% de cobertura da gama de cores DCI-P3 e VESA HDR True Black 400

Sua conectividade inclui: HDMI v2.1, DisplayPort, USB-C a 96W, USB-A/B v3.2 e uma saída de áudio (3.5mm)

VX16-OLED

Monitor portátil de 15.6 polegadas com resolução nativa 4K (3840×2160)

Cobertura 100% sRGB, Adobe RGB e DCI-P3

400 nits de brilho, 1ms de tempo de resposta, taxa de atualização de 60Hz

Sua conectividade inclui: 2 entradas USB Tipo C para carga bidireccional, mini-HDMI e conector para fones de ouvido de 3.5mm

Design de painel ultrafino OLED, com um suporte ajustável

ColorPro VP16-OLED

Monitor portátil de 15.6, com resolução nativa de 1080p (1920×1080)

Cobertura 100% DCI-P3, 400 nits de brilho, 1ms de tempo de resposta, taxa de atualização de 60Hz

Sua conectividade inclui: 2 entradas USB Tipo C para carga bidirecional, micro-HDMI e conector para fones de ouvido de 3.5mm

Painel OLED com soporte altamente ajustável, viseira embutida e acessório de tampa do painel

X2-4K Projetor LED de Curta Distância

Resolução nativa 4K Ultra HD (3840×2160) com 2.900 lúmens LED de brilho

Lente de curta distância de 0.69-0.83

Tecnologia LED avançada para oferecer uma vida útil de 30.000 horas **

Projetado para XBOX para uma experiência de jogo em grandes telas

Ajuste trapezoidal H/V e de quatro cantos