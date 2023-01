Vigilância Sanitária orienta e fiscaliza comércio eventual na festa de Bom Jesus de Penedo

Assessoria SEMS

A programação artística da festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo começou nesta quinta-feira (05). Mas antes das atrações musicais agitarem as pessoas na área de shows, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) trabalhava com sua equipe de Vigilância Sanitária, inspecionando as barracas que comercializam bebidas e alimentos.

Responsáveis e auxiliares dos pontos de comércio eventual instalados na orla ribeirinha receberam orientação sobre conservação e higienização dos produtos, visando garantir mais segurança para os consumidores.

Entre as orientações passadas pela equipe da Vigilância Sanitária da SEMS estão o uso de touca para prender os cabelos e de água mineral para lavar os alimentos e utensílios.

“Nossa equipe está presente na festa de Bom Jesus, fazendo o trabalho de orientação e fiscalizando as questões de higiene. Este é o nosso papel e queremos garantir que os barraqueiros sigam as regras, de modo a garantir mais segurança para quem for consumir alimentos e bebidas”, disse Fátima Vieira, inspetora da Vigilância Sanitária, .

Durante a ação, algumas bebidas fora do prazo de validade foram encontradas, sendo descartadas pela equipe da SEMS com objetivo de garantir que não fossem usadas durante a festa.

A atuação da Vigilância Sanitária será repetida em todos os dias dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes, mais um trabalho da Prefeitura de Penedo em favor da população penedense e dos visitantes.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo