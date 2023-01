Vigor recruta recém-formados para programa de trainee

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, a Vigor, empresa de laticínios brasileira com mais de cem anos de atuação e uma das quatro marcas de laticínios mais importantes do Brasil, está recrutando recém-formados para seu programa de trainee 2023.

A empresa oferece oportunidades para profissionais que tenham se graduado nos cursos de Estatística, Matemática, Engenharias no geral, Administração, Marketing e Economia ou áreas correlatas. Além disso é preciso ter conhecimento avançado no Pacote Office e Power BI e disponibilidade para atuar de maneira presencial na cidade de São Paulo (SP). Embora não seja um pré-requisito, possuir pós-graduação ou MBA (cursando ou completo) e conhecimento intermediário em inglês ou espanhol será um diferencial.

Esta é uma excelente opção para quem deseja iniciar sua carreira profissional – e o ano – com o pé direito. Isso porque os profissionais selecionados serão responsáveis por participar das reuniões semanais com objetivo de executar projetos, identificar oportunidades de melhoria e colocar em prática, realizar análises de cenários financeiros, fazer projetos, elaborar business cases e entre outras.

Ainda, a empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale alimentação, vale refeição, vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, parceria com o gympass, folga no aniversário, programa de desenvolvimento assistido e descontos em produtos Vigor.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever até o dia 9 de janeiro pelo site do programa. O processo seletivo envolve uma trilha online, com fit cultural para conhecer melhor a conexão do candidato com a cultura da empresa. Eles também deverão resolver um desafio online em vídeo ou PDF sobre um Business Case e participar de entrevistas com a liderança da empresa.