Virada do ano em Salvador tem fogos em diversos pontos

Adeus ano velho, feliz ano novo. 2022 se despediu com queima de fogos em mais de 20 pontos de Salvador, que começaram pontualmente às 00h deste domingo (1º) e durou cerca de 15 minutos.

A queima principal aconteceu na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, onde está sendo realizado o Festival Virada Salvador. A contagem regressiva foi feita por Claudia Leitte.

Além da Boca do Rio, houve fogos no Farol da Barra, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, em Itapuã, próximo aos quiosques das baianas, na Boa Viagem, na Ilha de Maré e na Ilha dos Frades, entre outros pontos.

