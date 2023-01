Vitão é confinado em hotel para o ‘BBB 23’, diz colunista

Foto: Reprodução/ Instagram

Com a proximidade da estreia do “BBB 23” na segunda-feira, 16 de janeiro, os famosos e anônimos já começaram a ser confinados em um hotel no Rio de Janeiro.

Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, o cantor Vitão é um dos nomes que já estaria confinado em um hotel aguardando o início da competição.

Ainda de acordo com o colunista, além de Vitão outros famosos como Aline Wirley, Bruna Griphao e MC Guimê também estariam confirmados na nova temporada do “Big Brother Brasil”.

Recentemente o cantor esteve em Salvador para curtir a gravação do novo EP de Ivete Sangalo e aproveitou o passeio para curtir a praia do Porto da Barra na última sexta-feira (6).

Segundo fontes do iBahia, o artista passou o dia em um dos maiores pontos turísticos da capital baiana e se refrescou nas águas famosas do local.

