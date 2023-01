Vitão esbanja simpatia com fãs em praia de Salvador; fotos

Foto: Mayra Lopes

Vitão esbanjou simpatia com fãs e admiradores enquanto jogava futvolêi na praia do Porto da Barra em Salvador no fim da tarde desta sexta-feira (6). Segundo fontes do iBahia, o artista passou o dia em um dos maiores pontos turísticos da capital baiana e se refrescou nas águas famoso do local.

Na noite de quinta (3), o artista, que integrou o elenco da última edição do ‘Dança dos Famosos’, foi visto curtindo a gravação do novo EP de Ivete Sangalo. O evento aconteceu na Casa Pia, no bairro de São Joaquim.

Famosos como Regina Casé, Heloísa Périssé, Aline Rosa, Tia Má, Rafa Kalimann, Carla Perez, Sheilla Carvalho, Lázaro Ramos, Marcia Short, Carla Cristina, Luiz Miranda, Leandra Leal e Gominho marcaram presença no evento. O maridão da cantora, Daniel Cady, e os três filhos do casal, Marcelo, Marina e Helena também estiveram no espaço. Veja o clique abaixo:

