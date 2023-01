VITÓRIA: Dinheiro extra para quem tem carteira assinada cai como um PRESENTE neste início de ano

O calendário de pagamento do abono salarial PIS/PASEP ano-base 2021 já está disponível para consultas.

O trabalhador que atua com a carteira assinada tem direito a diversos benefícios, incluindo o abono salarial PIS/PASEP. Atualmente, o pagamento desse benefício está sendo normalizado após ter sido suspenso por um ano devido à pandemia da Covid-19.

Os trabalhadores que atuam com a carteira assinada há pelo menos cincos anos receberão a partir do próximo mês sua parcela do abono salarial PIS/PASEP ano-base 2021. Todavia, ainda é necessário se enquadrar em outros requisitos para receber o benefício.

Novamente, a Caixa Econômica Federal realizará os pagamentos do PIS (para quem trabalha em empresas privadas), e o Banco do Brasil efetuará os repasses do PASEP (destinado aos servidores de todo o país). Veja mais informações a seguir.

Quem recebe o PIS/PASEP?

Para receber o abono salarial do PIS/PASEP a partir de fevereiro, o trabalhador precisa se enquadrar em alguns critérios. São eles:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos em 2021;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social pela empresa contratante.

Qual o valor do PIS/PASEP?

O valor da parcela do PIS/PASEP depende do tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Desse modo, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses, maior será o valor do benefício. Com relação ao valor deste ano, é equivalente ao salário mínimo, de R$ 1.302. Veja as proporções:

Meses trabalhados Valor do abono 1 mês R$ 109 2 meses R$ 217 3 meses R$ 326 4 meses R$ 722 5 meses R$ 543 6 meses R$ 651 7 meses R$ 760 8 meses R$ 868 9 meses R$ 977 10 meses R$ 1.085 11 meses R$ 1.194 12 meses R$ 1.302

Calendário de pagamentos PIS/PASEP

Funcionários de empresas privadas (PIS):

Nascidos em janeiro: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em março: recebem em 15 de março;

Nascidos em abril: recebem em 15 de março;

Nascidos em maio: recebem em 17 de abril;

Nascidos em junho: recebem em 17 de abril;

Nascidos em julho: recebem em 15 de maio;

Nascidos em agosto: recebem em 15 de maio;

Nascidos em setembro: recebem em 15 de junho;

Nascidos em outubro: recebem em 15 de junho;

Nascidos em novembro: recebem em 17 de julho;

Nascidos em dezembro: recebem em 17 de julho.

Servidores públicos (Pasep):

Inscrição com número final 0: recebem em 15 de fevereiro;

Inscrição com número final 1: recebem em 15 de março;

Inscrição com número final 2: recebem em 17 de abril;

Inscrição com número final 3: recebem em 17 de abril;

Inscrição com número final 4: recebem em 15 de maio;

Inscrição com número final 5: recebem em 15 de maio;

Inscrição com número fina 6: recebem em 15 de junho;

Inscrição com número final 7: recebem em 15 de junho;

Inscrição com número final 8: recebem em 17 de julho;

Inscrição com número final 9: recebem em 17 de julho.

Como consultar o PIS/PASEP?

Por fim, aqueles que quiserem consultar ou solicitar os valores podem utilizar os seguintes canais:

No caso do PIS:

Site da Caixa Econômica;

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

No caso do PASEP:

Site do Banco do Brasil;

Nos telefones de atendimento: 4004 0001 ou 0800 729 0001.