Vitória enfrenta Juazeirense no Adauto Moraes

Foto: Pietro Carpi / Divulgação E.C Vitória

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira (18) em busca da primeira vitória no Campeonato Baiano. Vindo de uma goleada em casa contra o Itabuna, o Rubro-negro enfrenta a Juazeirense, às 19h, no Estádio Adauto Moraes. A equipe do interior também não venceu no campeonato até então.

Diante desse cenário, a partida ganha contornos decisivos por conta da fórmula de disputa do torneio. Como a primeira fase do Baiano tem apenas nove rodadas, um resultado negativo pode complicar bastante as pretensões de classificação para a segunda fase.

Provável escalação

Após a goleada por 4 a 1 sofrida no Barradão, João Burse deve mudar algumas peças do time. A boa notícia é que Burse ganhou novas peças, como o atacante Léo Gamalho, o volante Gustavo Blanco e o zagueiro Dankler, que estão regularizados. Além deles, o lateral-esquerdo João Lucas volta a ficar à disposição após se recuperar de lesão.

Uma provável escalação do Vitória tem: Dalton; Railan, Camutanga, Marco Antônio e Vicente; Léo Gomes (João Pedro), Rodrigo Andrade (Gustavo Blanco) e Diego Torres; Gegê (Rafinha), Osvaldo e Tréllez (Léo Gamalho).

Já a Juazeirense deve manter o mesmo time que perdeu para o Barcelona de Ilhéus. Uma provável escalação da Juazeirense tem: Gleibson; Dadinha, Matheus Reis, Jamerson e Pablo; Feijão, Knupp, Nildo e Clebson; Kesley e Ian.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.