Vitória estreia no Campeonato Baiano nesta quinta-feira (12)

O Vitória estreia nesta quinta-feira (12) no Campeonato Baiano com o objetivo de dar fim ao recente retrospecto negativo. Desde 2017, o Leão não é campeão estadual e nas últimas quatro edições sequerer passou da fasse classificatória.

O jogo de estreia é contra o Bahia de Freira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida começa às 19h15.

Se o retrospecto na competição é ruim, outro histórico pode fazer os rubro-negros ficarem mais otimista: sob o comando do técnico João Burse, o Vitória só perdeu uma partida. Para seguir nessa tomada, o treinador antecipou fará mudanças na escalação para poupar alguns atletas e dar oportunidade a outros de mostrar serviço. O time vem de dois jogos nos últimos sete dias e jogará novamente pelo Baiano no domingo, às 16h, contra o Itabuna, no Barradão.

Eduardo, titular na Série B e que estava suspenso nos dois jogos da Copa do Nordeste por causa da briga na partida contra o Atlético Cearense, na Série C do ano passado, agora está liberado para atuar e deve ser titular.

Polivalente, Eduardo pode atuar mais recuado, na função desempenhada atualmente por Rodrigo Andrade, ou na armação de jogadas, na vaga de Diego Torres. Uma possível escalação tem Dalton, Railan, Camutanga, Marco Antônio e Vicente; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Eduardo (Diego Torres); Gegê, Tréllez e Rafinha (Osvaldo).

