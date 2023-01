VITÓRIA: GRANDE BOLADA de mais de R$6 mil para quem tem carteira assinada

Moradores de algumas cidades brasileiras ainda podem realizar o saque de até R$ 6.220 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Moradores de algumas cidades brasileiras ainda podem realizar o saque de até R$ 6.220 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Mesmo com a virada de ano e com um novo governo no país, os trabalhadores ainda podem efetuar o resgate.

O chamado saque calamidade fica disponível quando acontecem casos de urgência decorrente de desastre natural, como fortes chuvas que causam alagamentos e desabamentos, por exemplo. Em outras palavras, é necessário o decreto de estado de emergência ou calamidade pública.

No entanto, essa declaração precisa ser realizada até 30 dias após o primeiro dia útil seguinte ao desastre natural. Desse modo, se enquadram como calamidade pública as situações abaixo:

Alagamentos;

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas;

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;

Precipitações de granizos;

Tornados e trombas d’água;

Vendavais ou tempestades;

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais.

Quem pode fazer o saque calamidade hoje?

Quem deseja realizar o saque calamidade precisa estar atento ao prazo em que os recursos estarão disponíveis. Confira quem pode realizar o procedimento atualmente:

Muriaé (MG): até 08/02/2023;

Ivaiporã (PR): até 14/02/2023;

Verê (PR): até 25/01/2023;

Canoas (RS): até 02/01/2023;

Gravataí (RS): até 23/01/2023;

Anitápolis (SC): até 09/03/2023;

Armazém (SC): até 14/03/2023;

Barra Velha (SC): até 02/01/2023;

Canelinha (SC): até 14/03/2023;

Palhoça (SC): até 05/03/2023;

Penha (SC): até 26/12/2022;

Santo Amaro da Imperatriz (SC): até 07/03/2023;

São João Batista (SC): até 07/03/2023.

Ademais, é importante destacar que para realizar o saque do benefício, o trabalhador deve ter saldo positivo na conta e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses.

Como fazer a solicitação?

Os moradores das cidades atingidas e com saldo disponível nas contas vinculadas ao FGTS podem resgatar um valor de até R$ 6.220. A solicitação pode acontecer da seguinte forma:

Primeiramente, acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS); Na página inicial, clique em “Meus Saques”; Ademais, entre as opções, selecione “Outras situações de saque – Calamidade Pública”; Selecione o município; Em seguida, encaminhe os documentos solicitados na página, como foto de documento com foto e comprovante de residência atualizado, emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade; Após isso, clique na opção para creditar o valor em conta e, em seguida, indique uma conta para que os valores sejam pagos.

Por fim, o sistema fará a análise da solicitação e, caso passe por aprovação, o benefício é pago em até 5 dias úteis.