Vitória perde para Juazeirense e entra para zona de rebaixamento do Baianão

Foto: Reprodução/ EC Vitória

O Vitória entrou para a zona de rebaixamento do Campeonato Baiano após perder para a Juezeirense por um placar de 3 a 1 nesta quarta-feira (18), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O time saiu na frente com gol de Léo Gamalho aos 4 minutos do primeiro tempo, porém, 12 minutos depois, o Juazeirense empatou a partida com gol de Adriano Michael Jackson.

O anfitrião da noite soube aproveitar melhor o primeiro tempo, o que se converteu em placar na segunda parte do jogo. Nos 27º do segundo tempo, Nildo Petrolina marcou para o Juazeirense colocando o time da casa na frente. Para sacramentar o placar, Reinaldo marcou o último gol, aos 45º do segundo tempo.

O próximo jogo do Vitória pelo Campeonato Baiano é na quinta-feira (26), contra Doce Mel no Barradão. O aproveitamento do time rubro-negro na disputa é de duas derrotas e um empate.

O Leão tem apenas um ponto e terá um jogo direto contra o Doce Mel, que está na 10ª posição da tabela.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.