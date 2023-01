VITÓRIA: SUPER NOVIDADE para clientes do Nubank surpreende a todos

Na intenção de inovar e manter seus clientes interessados, o Nubank está constantemente lançando novos recursos em seu aplicativo. A novidade da vez se refere a um cartão de crédito adicional, que poderá ser solicitado por todos que usam o “roxinho”.

Os clientes poderão compartilhar o limite do seu cartão de crédito com terceiros, inclusive com os filhos menores de idade, por meio de um cartão extra. Lembrando que a novidade está sendo disponibilizada de forma gradativa no aplicativo. Confira mais informações.

Cartão adicional e limite compartilhado

O cartão de crédito adicional pode ser solicitado de forma totalmente gratuita para quem tem um roxinho ou Ultravioleta, sendo limitado um por pessoa. Com relação ao pagamento da fatura, deve ser feito pelo titular, uma vez que os gastos são incluídos em um único documento.

Para solicitar o novo produto, como mencionado, é necessário ser cliente do Nubank. No caso de usuários com idade entre 12 e 17 anos, é necessário ter uma conta para menores de idade, e a emissão deve ser feita pelo responsável legal. Além disso, a senha do cartão adicional é a mesma do original.

O limite de crédito é compartilhado entre o titular do principal e o dono do adicional, sendo assim, fica a critério do titular determinar quanto disponibilizará na nova ferramenta. No mais, quem usar o cartão adicional também poderá usufruir de todos os benefícios oferecidos pelo Nubank, que inclui:

Acesso à sala VIP do Aeroporto de Guarulhos;

Cashback 1% que não expira e rende a 200% do CDI;

Isenção da mensalidade para gastos superiores a R$ 5 mil ao mês.

Como pedir um cartão adicional do Nubank?

Para pedir seu cartão adicional do Nubank, o cliente precisa acessar o aplicativo e ir até “Meus Cartões”. Em seguida, basta clicar em “Pedir cartão adicional”.

Como mencionado, o pedido pode ser feito pelo aplicativo do Nubank:

Na página principal, toque em “Meus Cartões”; Em seguida, clique em “Pedir cartão adicional”; Preencha as informações sobre a pessoa que vai receber o cartão adicional; Por fim, determine quanto esta poderá gastar com o novo cartão.

Como pedir a segunda via do cartão do Nubank?

A segunda via do cartão de crédito pode ser solicitada através do aplicativo do Nubank. Veja abaixo como o procedimento funciona:

Acesse o App do Nubank; Clique na opção “Meus cartões”, na tela inicial; Em seguida, selecione o seu cartão físico; Na tela, aparecerá as informações do seu cartão, portanto, clique em “Configurar”; Selecione a opção “Cartão perdido ou danificado”; Por fim, informe o motivo da sua solicitação e siga as próximas instruções.

Após finalizar o procedimento, aguarde o contato, via chat, de um dos atendentes do Nubank. Nesse canal de mensagens, você confirmará seu endereço, dentre outras informações que o atendente solicitar.

Lembrando que o prazo para recebimento do cartão físico é entre 10 a 20 dias úteis, de acordo com a região que será enviada:

Rio de Janeiro e São Paulo – 10 dias úteis;

Minas Gerais e Espírito Santo – 12 dias úteis;

Sul, Nordeste e Centro-Oeste – 15 dias úteis;

Norte – 20 dias úteis.