Vitória vence o Cordino por 2 a 1 e segue na briga pelo Nordestão

Foto: Celo Gil / FBF

Com dois gols contra, o Vitória venceu o Cordino por 2 a 1 e segue vivo na briga pelo acesso na edição deste ano da Copa do Nordeste. O gol “salvador” foi marcado aos 50 minutos do 2º tempo.

O zagueiro Keven Alleson, Rodrigo Almeida Andrade e Camutanga marcaram na partida realizada na noite desta quinta-feira (5) no estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Os comandados de João Burse agora enfrenta o Jacuipense por uma vaga na fase de grupos da competição regional. Veja o resumo abaixo:

