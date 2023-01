Viu um círculo verde no WhatsApp? Veja para que ele serve

Se em algum momento você abriu o seu WhatsApp e percebeu um m círculo verde em volta das fotos dos usuários de sua lista de conversas, saiba que é uma novidade do mensageiro. O recurso foi implementado no fim do ano passado, mas até agora causa dúvidas entre as pessoas.

Na prática, esse círculo verde ao redor das fotos é uma espécie de atalho para o status. Isso mesmo. Significa que a pessoa pessoa tem uma publicação nova. A “auréola” tem a mesma função que o círculo em tom púrpura presente no Instagram, o qual indica que há um story novo.

Como esconder as mensagens do WhatsApp?

Usuários do WhatsApp podem esconder mensagens recebidas no mensageiro em poucos passos no aplicativo. No entanto, o recurso só está disponível para aqueles que utilizam um aparelho com sistema operacional Android.

Por meio da ferramenta, o usuário consegue ocultar as mensagens ou até mesmo as notificações de conversas em grupos ou privadas. Basta fazer alguns ajustes no aplicativo. Veja como abaixo:

No seu telefone Android, abra o aplicativo WhatsApp; Em seguida, procure o chat que deseja ocultar; Quando encontrá-lo, pressiona-o; Agora, selecione o ícone da caixa com uma seta, na parte superior da tela; Desta forma, o chat será arquivado. Para acessar esta conversa, basta acessar a seção “Arquivados”, na parte superior de Bate-papos; Por fim, acesse o chat que quiser e pronto.

Vale lembrar que é possível desarquivar o chat seguindo os mesmos passos, no entanto, clicando na caixa com a seta para a operação inversa. Além disso, as mensagens continuarão chegando, mas não aparecerão nas notificações, portanto você terá mais privacidade.

Mensagens mantidas do WhatsApp

O site WABetaInfo, especializado em adiantar informações sobre o WhatsApp, publicou que o aplicativo de mensagens está trabalhando em um ícone de marcador que serve para identificar mensagens guardadas.

Por meio do novo recurso, uma mensagem que foi enviada no modo temporário pode ser salva. Desse modo, o conteúdo não será excluído automaticamente do chat e todos que fazem parte da conversa poderão vê-la.

Além disso, a mensagem mantida poderá ser controlada pelos usuários, uma vez que podem optar por “cancelar” a mensagem a qualquer momento e ela desaparecerá do bate-papo. Na prática, basta procurar o ícone de marcador que aparece no balão de mensagem.

Todavia, como mencionado, a nova função está em fase de teste pode ser uma ótima opção para quem não quer perder uma mensagem importante em chats de grupo ou no privado, por exemplo.