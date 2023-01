Viúva de Erasmo Carlos relata experiência após morte do cantor

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A psicóloga Fernanda Passos, viúva do cantor Erasmo Carlos, relatou ter vivido um episódio após a morte do artista, no final de novembro, no qual sentiu a presença do veterano.

Em um relato feito nas redes sociais, Fernanda contou que o a televisão da sala ligou sozinha no exato momento em que Cléber Machado citou o nome do cantor na TV, durante as homenagens feitas para Pelé.

Segundo a psicóloga, a TV sempre ligou sozinha, porém desde a internação do Tremendão, o aparelho ficou desligado, até o momento na última terça (3).

“Meu amor, lembra que, quando nos mudamos, a TV ligava sozinha todos os dias? A gente chamou o Gambá [técnico], ele não conseguiu descobrir, nos habituamos e ela parou de fazer isso. Durante toda a sua internação, e esses dias após a sua morte, a TV nunca ligou, até esqueci que ela fazia isso. Bom, hoje aconteceu. Quando vim para sala, estava passando o cortejo do Pelé. Deixei ligada e fiquei aqui no chão do escritório, no meu lugar favorito da casa e perto de você”, rememora.

Para a viúva do artista, o fato nao foi um sinal e sim uma coincidência. Fernanda lembrou com carinho de Erasmo: “O Cléber Machado falou no seu nome. Não acho que seja um sinal e, sim, uma coincidência. Você era tão especial para tanta gente. Meu orgulho. Preciso consertar a TV”.

