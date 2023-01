Viúvo de Paulo Gustavo passa por susto em viagem com filhos

Foto: Reprodução / Redes sociais

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, quase sofreu um acidente nesta quarta-feira (25), durante uma viagem pela Austrália. O médico dermatologista usou as redes sociais para relatar o susto. Ele estava acompanhado dos dois filhos, Romeo e Gael, além de uma terceira criança.

“Nosso pneu estourou na estrada com três meninos no carro. Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família“, escreveu ele nas redes sociais.

“Mas a gente chegou bem e atempo de ver essa revoada de morcegos no céu de Port Macquarie. Eu troquei, mas não documentei”, completou ele.

Recentemente, Thales anunciou o fim do namoro com o cantor Silva. O término do ex-casal aconteceu após uma viagem de réveillon. Eles estavam em Fernando de Noronha. Thales e Silva estavam juntos desde o ano passado.

Esse foi o primeiro relacionamento público de Thales. Ele ficou viúvo desde a morte de Paulo Gustavo, vítima da Covid-19.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.