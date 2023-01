você continua com essa mentalidade?

Foto: Divulgação

A clássica frase virou também uma desculpa clássica para os procrastinadores de plantão. Sim, procrastinar. Aquela velha arte de se empurrar tudo com a barriga. E muita gente deixa isso acontecer naturalmente, porque deixar tudo pra depois do carnaval em muitas situações começou a se tornar aceitável. De tanto se repetir e se ouvir essa frase por aí, parece que a situação se tornou verdade. E pra você, quando o ano realmente começa?

Na noite de réveillon todo mundo reza por boas notícias a partir do dia primeiro. Quer os objetivos alcançados em um mês. Mas para se ter as tais boas notícias é preciso que alguém esteja produzindo resultados positivos em algum lugar. Então, ou você faz parte dessa construção ou é um mero observador passivo diante do cenário.

Alguns aproveitam o carnaval para festejar e celebrar, outros tiram uns dias de descanso e existem aqueles que aproveitam os dias de folga para produzir, principalmente se for um empreendedor.

Mas o que vem antes dessa festa são dias úteis e mesmo que existam pessoas que não queiram fechar negócios ou produzir resultados, não se deixe contagiar por isso. Lembre que você pode projetar, planejar e traçar estratégias. E então, quando muitas pessoas começam a se preocupar em como começar o ano após quarta feira de cinzas, você já sai na frente com tudo pronto para por em prática os seus planos.

Se eu acho fácil manter o foco assim com tanto apelo de festas e amigos em volta querendo aproveitar tudo? Claro que não!

Por isso aqui vão as minhas 03 dicas para que seu ano comece ANTES do carnaval chegar:

01 – Calendário em mãos e mapeie os feriados do ano que vai começar.

02 – Entenda que os dias que precedem o carnaval podem ser produtivos, sim, isso vai depender do seu foco e comprometimento com seu objetivo anual.

03 – Quanto mais cedo você começar, mais terá tempo para aproveitar datas festivas.

Até mesmo se você quer aproveitar o carnaval, lembre que é bom fazer um planejamento financeiro e cuidar da saúde. Está vendo que até pra se divertir é preciso planejamento?

Então, me explica uma coisa: como é você consegue se planejar para a diversão e fica empurrando com a barriga o planejamento para aquilo que proporciona momentos felizes como esse?

