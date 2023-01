Você deve procurar essas informações antes de abrir uma franquia

Hoje vamos destacar os detalhes que você precisa saber antes de abrir uma franquia. A estratégia de negócios conhecida como franchising ou franquia permite que um empresário adquira e administre uma empresa que foi fundada por uma marca estabelecida.

Abrir um negócio deste ramo pode render muitos benefícios. Por esse motivo, compilamos neste artigo todos os dados necessários para ter uma empresa desta natureza.

O que exatamente é uma franquia?

A franquia não envolve nada mais do que lançar um produto totalmente novo sob uma marca já conhecida.

Franchising é um modelo de negócios no qual uma parte (o franqueador) concede a outra parte (o franqueado) o direito de vender ou distribuir os produtos, ou serviços da marca de uma determinada empresa. Aliás, tudo isso é feito em um esforço para expandir os negócios e aumentar o conhecimento da marca.

A mesma estratégia pode ser usada para promover um serviço, um produto ou até mesmo apenas um conceito.

Todos os segmentos de mercado atendidos pelas franquias são caracterizados pela padronização de procedimentos e mercadorias. Aliás, o conceito por trás disso é que o consumidor terá uma experiência consistente com a marca onde quer que vá. Logo, isso ajudará a reforçar a reputação e a identidade da marca.

Qual é a diferença entre um franqueado e um franqueador?

O franqueador possui a marca registrada e é responsável por desenvolver quaisquer identidades usadas publicamente. Além disso, é ele quem estabelece as regras e os requisitos para que alguém se torne um franqueado e obtenha uma licença. Ao mesmo tempo, você renuncia ao controle da marca e passa a ser responsável por ajudar, treinar e orientar os empresários que desejam montar uma franquia.

Enquanto isso, um franqueado é uma pessoa que comprou uma licença de franquia, abriu um novo local ou expandiu a marca já existente. Além disso, o franqueado é obrigado a seguir todas as regras e requisitos estabelecidos no contrato.

Desse modo, essa estrutura de negócios beneficia ambas as partes. Porque, ajuda o franqueador a criar reconhecimento da marca e o franqueado a lançar um negócio de sucesso com pouca ou nenhuma curva de aprendizado e diretrizes abrangentes para o sucesso.

Exatamente como é o funcionamento de uma franquia?

Os acordos de franquia normalmente envolvem o franqueador concedendo ao franqueado o direito de usar a marca em troca de pagamentos regulares de royalties e uma parte dos lucros obtidos.

Portanto, há uma boa chance de que o negócio siga o modelo de franquia porque a abordagem de gerenciamento já teve o experimento, teste e aceitação e formatou como norma.

Assim, quando uma franquia está disponível, o franqueado fica livre para se concentrar mais nas vendas. Enquanto o franqueador lida com o trabalho pesado de fornecer informações, treinamento e orientação.

A Lei das Franquias: os direitos e deveres dos envolvidos

Os direitos e responsabilidades dos franqueados e franqueadores estão expressos na Lei das Franquias n. 13.966, de 26 de dezembro de 2019.

O artigo primeiro da lei traz explicações extraordinárias, entre elas:

O franqueado é o dono do seu próprio negócio;

Além disso, ele tem direito de usar a tecnologia, infraestrutura, pesquisa e estratégias proprietárias do franqueador.

Sem dúvida, se o franqueado quer abrir uma franquia, precisa conhecer a fundo algumas normas e documentos legais que serão cruciais para o seu sucesso, inclusive a Lei de Franquias. Por exemplo, temos a COF (Circular de Oferta de Franquia), tendo como principais componentes a taxa de franquia e os royalties. Confira a seguir, mais detalhes:

COF

A Circular de Oferta de Franquia é uma ferramenta essencial para estabelecer as bases para uma parceria comercial frutífera. Por fim, cada rede franqueadora organiza a sua COF, que especifica a natureza e a operação do negócio do franqueado.

Aliás, este documento deverá ser conferido ao franqueado no período de 10 dias antes de assinar o contrato, conforme exigido por lei.

Taxa de Franquia

O candidato a comprar uma franquia é obrigado a pagar uma taxa fixa única quando assina o contrato. Sendo assim, é o investimento inicial necessário para obter todos os materiais de treinamento e conteúdo escrito. Assim como, outros materiais imprescindíveis para lançar uma franquia incluindo esse custo para a utilização da marca.

Royalties

Por fim, os franqueados pagam taxas contínuas conhecidas como royalties para suas redes de franqueadores em troca do direito de usar a marca e receber suporte associado.

A lei de Franquia define esse pagamento como “remuneração periódica pela utilização do sistema, da marca, ou em troca de serviços prestados de forma satisfatória”.