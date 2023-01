Você já experimentou sair da zona de conforto? Confira benefícios

Foto: Reprodução

Há quatro anos estou morando em Miami, nos EUA, expandindo o propósito da minha vida. Comecei do zero, sem falar inglês, construindo minhas raízes. Lá atrás, ainda em meu apartamento em Salvador (BA), li algo assim: saia da sua zona de conforto e conquiste seus desejos!

Logo pensei: “meu Deus, o que é isso de zona de conforto? Eu não estou morando na casa que desejo, por que dizer que estou numa zona de conforto?“

Cheguei à conclusão de que essa tal de zona de conforto que todo mundo fala, na verdade é uma falácia porque ela não é nada confortável!

Compreendo que uma pessoa só fica, de fato, numa verdadeira zona de conforto quando atinge plenamente os objetivos da sua vida.

É assim que trabalho em minha empresa, desconstruindo e questionando tudo o que é imposto como verdade absoluta.

Arquivo mental

Imagine que surgiu em sua vida uma grande oportunidade de negócio. Seu cérebro imediatamente buscará um arquivo mental que envolva dinheiro e negócios. E o que ele encontrará? O que sei sobre dinheiro? Quantos livros já li? Quais vivências de negócios carrego na memória? Quantos amigos de sucesso tenho? Afinal, tudo que sei sobre dinheiro e negócios está arquivado em minha mente.

Numa situação dessas, ela busca esses arquivos guardados, faz uma seleção daquilo que seria bom ou ruim e começa a fazer uma série de possíveis combinações com a proposta de negócio. Está tudinho lá, arquivado em suas memórias.

Quando você domina sua mente, domina tudo o que quiser, conquista tudo que você quiser. O difícil é dominar nossa mente.

A mente milionária

Muitas vezes ficamos acomodados, sem querer abandonar a nossa segura zona de conforto.

E como fazer para dominar a nossa mente, sair da zona de conforto e conquistar uma vida milionária?

É preciso reprogramar a mente para que ela entenda que você nasceu para o sucesso e ousar. Quando nós ousamos sair da mesmice, avançamos rumo a algo novo. O resultado é justamente esse: você começa colher a abundância.

Isso porque você parou de reclamar e começou a agradecer. Você não se acomodou e fez o que sabia que tinha de ser feito. E aí, está preparado para sair da zona de conforto rumo ao estrelato?

