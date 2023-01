Você sabia? Aline Wirley e MC Guimê já foram rivais; entenda

Foto: Reprodução / TV Globo

Confirmados no elenco do Camarote do ‘Big Brother Brasil 23’, Aline Wirley e MC Guimê já foram rivais na 2ª temporada do ‘The Masked Singer Brasil’. A ex-integrante do Rouge viveu o personagem do Caranguejo. Já o dono do hit da Copa do Mundo “País do Futebol”, foi o intérprete de Lampião junto da esposa Lexa (Maria Bonita). Veja os vídeos abaixo:

Guilherme Aparecido Dantas, de 30 anos, conhecido como MC Guimê, é um cantor e compositor brasileiro e casado com a cantora Lexa. O artista ficou conhecido pela sua primeira canção de trabalho ‘Tá Patrão’, e ao longo de 2010, lançou diversos hits como ‘Plaquê de 100’, ‘Na Pista Eu Arraso’ e ‘País do Futebol’ com a participação Emicida, que se tornou um hino contemporâneo da Copa do Mundo.

Aline Wirley da Silva é um dos nomes que acende a nostalgia no público que irá acompanhar o Big Brother Brasil 2023. A cantora foi um dos nomes do grupo Rouge, banda montada no talent show Popstars em 2002.

Nascida no subúrbio de São Paulo, a artista de 41 anos, deu início a carreira na música no coral da igreja, chamando atenção por sua voz potente. Antes de conseguir uma oportunidade de crescer como cantora, Aline precisou trabalhar como empregada doméstica.

