Volta para Salvador após Ano Novo tem espera de 3h no ferry

Foto: Divulgação / Internacional Travessias

Os moradores de Salvador que passaram o Réveillon na Ilha de Itaparica ou estão na região enfretam cerca de 3 horas de fila no Ferry-Boat para retornar à capital em caso de embarque de veículos. Para os pedestres, o movimento é tranquilo, de acordo com a Internacional Travessias, que opera o serviço.

Na manhã desta segunda-feira (2), cinco ferries estão operando: Anna Nery, Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu. As viagens saem de hora em hora, com algumas partidas extras para agilizar a travessia.

No terminal de São Joaquim, em Salvador, o movimento para a ilha é tranquilo, tanto para veículos quanto para pedestres.

Lanchinha

Registrando bom movimento de embarque no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, a Travessia Salvador-Mar Grande está operando nesta segunda-feira (2) com oito embarcações em tráfego e fazendo saídas de 15 em 15 minutos visando agilizar ao máximo o retorno das pessoas que foram passar os festejos do Ano Novo em localidades da Ilha. Normalmente, os horários da travessia são de meia e meia hora.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento é bom, mas sem fila de espera.

Já no Terminal Náutico, na capital, o fluxo de usuários é tranquilo e as saídas ocorrem a cada 30 minutos.

Além das oito embarcações em tráfego desde às 5h, o sistema conta com outras duas em stand by, que podem ser acionadas se o movimento de passageiros exigir. O percurso de 12Km da travessia está sendo feito em tempo médio de 40 minutos. A Baía de Todos-os-Santos registra boas condições de navegação na manhã desta segunda, com mar calmo e ventos fracos.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.