Votorantim Cimentos abre novos EMPREGOS pelo Brasil

A Votorantim Cimentos é uma companhia de material de construção e soluções sustentáveis com mais de 12.000 funcionários. Os seus produtos não se limitam ao cimento, mas também inclui concreto, argamassa e agregados. A empresa também atua nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento.

Votorantim Cimentos possui novas vagas de trabalho ao redor do país

A companhia Votorantim Cimentos está estrategicamente localizada próxima aos mais importantes mercados consumidores em crescimento, a divisão da companhia está presente em dez países além do Brasil: Uruguai, Argentina, Turquia, Bolívia, Tunísia, Canadá, Marrocos, Espanha, Luxemburgo e EUA.

Eles são uma empresa sólida e flexível ao mesmo tempo. Conecte-se à tecnologia e às novas tendências sem perder o foco no que mais importa: as pessoas. Estão passando por uma jornada de transformação e acreditam que cada pessoa que entra em sua empresa é única e contribui para o seu desenvolvimento e crescimento. A história de cada colaborador se confunde com a sua, e é assim que construíram um legado duradouro!

Ajudante de Bomba;







Superv. Logística;







Analista Comunicação Integrada de Marketing Pl;







Operador Mantenedor;







Ana. Controladoria Pl;







Supervisor de Almoxarifado;







Analista de Gestão;







Operador de Logística de Portos;







Analista de Orçamento Sr;







Programador Logístico Concreto;







Analista de Sustentabilidade Sr;







Operadora Máquinas Móveis;







Analista em Ciência de Dados;







Mecânico Hidráulico;







Analista Gestão Território Pl;







Gerente Gestão Corporativa Global;







Anl. Inteligência de Mercado Sr.

Como se candidatar

Para concorrer às vagas anunciadas pela companhia Votorantim Cimentos faça um cadastro no site 123 empregos e envie o seu currículo para o cargo desejado.

