Wagner Moura é indicado a ‘Oscar da Animação’ por Gato de Botas 2

Foto: Reprodução/ Instagram

A participação do ator Wagner Moura no longa ‘Gato de Botas 2’ rendeu ao baiano uma indicação no Annie Awards, premiação considerada como o Oscar da Animação.

O ator foi anunciado em 2022 para a sequência da animação ‘Gato de Botas: O Último Desejo’, ao lado de Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh e Olivia Colman, e deu voz ao Lobo.

Moura concorre com David Bradley e Gregory Mann, ambos de Pinóquio por Guillermo del Toro, Jenny Slate por Marcel The Shell With Shoes On e Zaris-Angel Hator por A Fera do Mar.

A participação do baiano na produção viralizou nas redes sociais. Na web, a voz dada ao vilão da trama conquistou o público.

A voz de Wagner Moura, no entanto, só é possível ser ouvida na versão legendada do filme. Na versão brasileira, o lobo é dublado por Sérgio Moreno, conhecido por dar voz a Mickey Mouse.

