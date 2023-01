Wakanda Forever’ ganha data de estreia no Disney+

Foto: Divulgação/Marvel

“Pantera Negra: Wakanda Forever” ganhou uma data de estreia para o Disney+, nesta segunda-feira (3). O filme chega ao catálogo da plataforma no dia 1° de fevereiro.

Com direção de Ryan Coogler e produzido pela Marvel Studios, a sequência do filme estreou nos cinemas no dia 10 de novembro e, desde então, arrecadou US$ 820 milhões (R$ 4,4 bilhões, na cotação atual) nas bilheterias mundiais.

O filme dá continuidade à história do super-heróis e marca a despedida do ator Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues” no papel. O ator morreu em agosto de 2020, devido a um câncer colorretal. A Marvel decidiu não substituir o astro no papel e reescrever o roteiro do sequência.

Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira e Tenoch Huerta estrelaram a continuação do longa.

História

A história da sequência acompanha o luto dos familiares e amigos próximos de T’Challa (Chadwick Boseman) após sua morte causada por uma doença desconhecida até então. Um ano após o evento trágico, os líderes de Wakanda tentam cuidar e proteger a nação fragilizada, enquanto o governo americano tentar controlar o Vibranium.

Além desse problema, Wakanda também supreendida por um novo inimigo, Namor, rei de Talokan, um reino subaquático.

“Pantera Negra: Wakanda Forever” recebeu duas indicações ao 80º Globo de Ouro e seis indicações no 28º Critics’ Choice Awards.

