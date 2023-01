Whatsapp: como ativar o MODO SECRETO? Veja o passo a passo

O Whatsapp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado entre os brasileiros. Por seus recursos simples, dinâmicos e sua usabilidade, ele caiu no gosto dos brasileiros. Assim, está presente no dia a dia de praticamente todas as pessoas, seja em conversas pessoais ou mesmo como uma ferramenta empresarial.

No entanto, muitas vezes ter apenas um aplicativo não é suficiente para a necessidade do usuário, que precisa de outros números para separar os seus contatos. Mas, recentemente, surgiu uma nova ferramenta que está dando o que falar.

Trata-se do modo secreto do aplicativo, que permite otimizar a utilização do app, separando as contas e gerando maior sigilo. Fique por dentro de tudo agora mesmo!

Como ativar o modo secreto do Whatsapp?

Muitas pessoas não sabem, mas é possível utilizar duas contas do Whatsapp no mesmo celular. Basicamente, existem duas formas de fazer isso. A primeira muitas pessoas já conhecem, mas a outra forma ainda é desconhecida pela maioria das pessoas.

Você pode obter duas contas do Whatsapp no seu celular utilizando o app convencional e o Whatsapp Business, que é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar as empresas no melhor gerenciamento dos seus contatos. Dessa forma, você consegue manter as conversas pessoais privadas das conversas empresariais, de forma a otimizar a utilização do aplicativo.

O Whatsapp Business está disponível para telefones Android e IOS. Além disso, o cadastro é quase idêntico ao app convencional. A única mudança diz respeito às informações da sua empresa que devem ser inseridas durante o cadastro.

A segunda opção é menos conhecida e se trata do aplicativo gêmeo. Ele está disponível em apenas alguns modelos de Smartphones e no sistema operacional Android. Além disso, a depender do modelo, ele também pode estar descrito como “Dual App”, “Twin Apps”, “Clone Apps” e “Dual Messenger”.

Passo a passo aplicativo gêmeo

O aplicativo gêmeo permite que você duplique o Whatsapp no seu celular e possa utilizar duas contas no mesmo aparelho. A seguir confira o passo a passo para ativar a função:

Em primeiro lugar, acesse as configurações do seu celular, clique em “Apps” e depois em “Recursos Avançados”; Em seguida, selecione “Dual Apps” ou “Dual Messenger” e escolha o Whatsapp como opção; Após aparecer a mensagem perguntando se você deseja instalar um cópia do app, toque em “instalar”; Quando concluir a instalação, procure pelo Whatsapp com uma marca laranja e registre um novo número de telefone.

Pronto! Agora você possui duas contas de Whatsapp no mesmo aparelho. Assim, poderá otimizar a forma de utilização do app.

Aparelhos vão deixar de suportar o Whatsapp em 2023

De acordo com o portal GizChine, o Whatsapp não estará mais disponível para mais de 40 modelos de celulares a partir de 2023. Vale ressaltar que ainda estarão disponíveis outros aplicativos parecidos para estes aparelhos, como o Telegram, por exemplo.

No entanto, se você quer permanecer utilizando o Whatsapp precisa estar atento aos aparelhos que vão deixar de rodar o app em 2023. O Terra divulgou quais são os 45 aparelhos que deixarão de funcionar o aplicativo, em sua maioria do sistema operacional Android. Confira a lista completa:

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

Memo ZTE V956

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L