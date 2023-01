WhatsApp lança ÓTIMOS recursos no aplicativo; confira

Recentemente, o site WABetaInfo, especializado em divulgar spoilers do WhatsApp, encontrou na versão beta (2.22.13.11) um recurso destinado aos usuários fazer o backup de arquivos dentro da plataforma.

Na respectiva versão do mensageiro, há um botão “Exportar backup”. Também há o seguinte texto “todas as conversas e mídias (como fotos, vídeos e arquivos) serão incluídos”.

De acordo com as informações, a nova ferramenta seria uma forma de expandir as possibilidades de backup. Isso porque, em dispositivos Android, por exemplo, o usuário só consegue exportar os dados para o Google Drive.

No entanto, com o novo botão, o usuário será capaz de copiar as informações para qualquer outro local. Assim, seria possível salvar os dados do mensageiro em mais de uma plataforma de armazenamento.

Ademais, é importante informar que a nova funcionalidade também facilitará a migração de dados entres sistemas operacionais diferentes. Atualmente, transferir conteúdos entre Android e iOS é muito complicado.

Na prática, será necessário apenas copiar o backup e depois transferi-lo para o novo celular com sistema operacional diferente. Se isso acontecer, será uma das atualizações que muitos usuários aguardam ansiosamente.

Chat particular do WhatsApp

O WhatsApp liberou um recurso que permite aos usuários criarem uma conversa para si mesmo(a). Com a funcionalidade, será possível guardar conteúdos, senhas, textos, imagens, documentos, além de servir como um bloco de notas.

O chat individual é uma ótima maneira de organizar as pautas do trabalho e as tarefas do dia a dia. Até então, os usuários faziam grupos e depois removiam os participantes para conseguirem utilizar a pasta de forma particular. Contudo, agora está mais fácil.

Para abrir uma conversar consigo mesmo é simples. Veja o passo a passo:

Acesso o seu WhatsApp; Vá até o canto inferior direito, onde você será encaminhado para os seus contatos; A sua foto deve ser a primeira a aparecer; Feito isto, clique no seu nome. Você será redirecionado para uma conversa consigo mesmo.

Caso a opção ainda não esteja disponível para você, verifique na sua loja virtual se o aplicativo precisa de alguma atualização. Na hipótese que não apareça o seu nome de jeito nenhum, combine com um amigo ou amiga a criação de um grupo.

Mensagens mantidas do WhatsApp

O site WABetaInfo, especializado em adiantar informações sobre o WhatsApp, publicou que o aplicativo de mensagens está trabalhando em um ícone de marcador que serve para identificar mensagens guardadas.

Por meio do novo recurso, uma mensagem que foi enviada no modo temporário pode ser salva. Desse modo, o conteúdo não será excluído automaticamente do chat e todos que fazem parte da conversa poderão vê-la.

Além disso, a mensagem mantida poderá ser controlada pelos usuários, uma vez que podem optar por “cancelar” a mensagem a qualquer momento e ela desaparecerá do bate-papo. Na prática, basta procurar o ícone de marcador que aparece no balão de mensagem.

Todavia, como mencionado, a nova função está em fase de teste pode ser uma ótima opção para quem não quer perder uma mensagem importante em chats de grupo ou no privado, por exemplo.