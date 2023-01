Wilma detona Giovanna Antonelli em ‘Vai na Fé’: ‘Maldita’

Foto: Reprodução / TV Globo

A ficção vai se misturar com a realidade nos próximos capítulos de ‘Vai na Fé’. É que Wilma (Renata Sorrah) vai soltar o verbo sobre Giovanna Antonelli.

A mãe de Lui Lorenzo (José Loreto), em uma homenagem da autora da atual novela das nove para a já experiente Gloria Perez, vai criticar a atriz que está no ar em ‘Travessia’.

Tudo vai começar em uma sequência da atriz veterana com uma das back vocals do filho, Ivy (Azzy). “O único caminho que não tem mais volta é a morte”, dirá a mãe do cantor. “Eu vou morrer?”, questionará a moça.

“Não, sua tola. Estava citando O Clone, da Glória Perez. Maldita Giovanna Antonelli, roubou meu papel”, completará Wilma.

