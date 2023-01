Wiser ABRE VAGAS para Auxiliar Fiscal, Redator e mais!

A Wiser, holding que há 27 anos está transformando o futuro através da educação, está atrás de novos funcionários na cidade de Curitiba e de maneira remota. Assim, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena conferir quais são os postos de trabalho em aberto:

Assessor Comercial – São Paulo – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento – Inside Sales (Home Office) – Curitiba e Região Metropolitana – Curitiba e Remoto – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento – Pós Vendas (Home Office) – Curitiba e Região Metropolitana – Curitiba e Remoto – Efetivo: Atendimento ao cliente 100% ativo por telefone dos produtos da Wiser Educação: Wise Up Online, meuSucesso.com e Power House;

Auxiliar Fiscal – Curitiba e Remoto – Efetivo;

Instrutor de Idiomas – Curitiba e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Curitiba e Remoto – Banco de talentos;

Redator – Curitiba e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Wiser Educação e como se candidatar

Bom, agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Wiser, é válido destacar que, ter ousadia para transformar o futuro através da educação é a essência da holding há mais de 26 anos. Isto é, estamos falando da Edtech dona das marcas Wise Up, Wise Up Online, Wiser Sales Platform, Number One, Meu Sucesso, Power House, Buzz e Conquer.

Por fim, presente em mais de 85 países, sua visão é se tornar a maior e melhor plataforma Edtech de conteúdo proprietário focado em educação profissionalizante e complementar.

Confira alguns dos benefícios da empresa:

Contratação CLT;

Auxílio Home Office;

Auxílio Equipamento Próprio;

Vale Refeição ou Alimentação;

Seguro de vida;

Gympass;

Trilha de Carreira.

