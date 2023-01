Xand Avião presta homenagem a Rita de Cassia em show de SSA

Foto: Reprodução / Redes sociais

Xand Avião não segurou a emoção ao homenagear a cantora e compositora Rita de Cássia. A artista cearense faleceu no dia 3 de janeiro, vítima de fibrose pulmonar.

O ex-comandante da banda Aviões do Forró exaltou a compositora e cantou duas músicas durante sua apresentação no Baile da Santinha, na noite de sexta (66): ‘Já Tomei Porres por Você’, que foi composição dela e foi gravado pelo Aviões em 2003 e ‘Barreiras’, que foi gravada por Mastruz com Leite, uma das bandas que mais gravou composições de Rita.

‘Barreiras’, inclusive, foi valsa do casamento do cantor com Isabele Timoteo. Uma das canções de mais sucessos de Rita de Cássia foi ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’, eternizada pela banda Mastruz com Leite. Veja o vídeo abaixo:

