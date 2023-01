Xanddy comanda 2ª edição do Estúdio iBahia de Verão; assista

Em preparação para o carnaval 2023, Xanddy deu o pontapé inicial com os tradicionais ensaios de verão e, de quebra, comandou a segunda edição do Estúdio iBahia de Verão.

O cantor, que aposta na parceria com Ivete Sangalo através da canção “Vamo ou Bora”, falou com o iBahia sobre os planos para o carnaval e as novidades na carreira.

“Boa parte dessas parcerias nascem depois que a música chega, né? ‘Essa música tem a cara de tal cantor, vou convidar ele’ e com ‘Vamo ou Bora?’ foi exatamente isso, com Ivete”, iniciou.

“Ela é fã declarada da música ‘Comando’, e quando ‘Vamo ou Bora’ chegou, en senti que ela tem um pezinho ali também, muito próximo da outra música, né? Ela tem uma mensagem bonita, tem uma harmonia e melodia que começam bem suave, que emociona cada segundo e aí na hora que ouvi eu disse ‘vou chamar Ivete para cantar essa música’”, explicou Xanddy.

A canção faz parte do projeto audiovisual “Good Vibes” e contou com a presença da cantora, que na época estava com o braço engessado após ter sofrido um acidente enquanto esquiava.

“Quando eu mandei para ela a música, foi imediato. Foi o mesmo impacto que ela teve com ‘Comando’, ela ficou apaixonada por ‘Vamo ou Bora’ e foi na hora (gravar a canção), mesmo depois de um acidente com o braço, né? Ela fraturou e veio do Chile para gravar só para a gente entender o tanto que ela gostou da música”, completou o artista.

Carnaval chegando

Em carreira solo, o primeiro carnaval de Xanddy – sem estar sob o nome do Harmonia do Samba – vai ser como se fosse a primeira vez na avenida, como ele mesmo categorizou.

“Tô feliz da vida, tem um verão imenso pela frente aí e com fé em Deus vai dar tudo certo. Tô com bloco novo, que é o ‘Daquele Jeito’ e é o nome escolhido justamente pela declaração de amor da música, né? Porque realmente nesse bloco ‘eu quero pegar no colo, eu quero fazer cafuné, eu quero dizer que amo muito’, esse é o bloco Daquele Jeito”, comemorou.

Estúdio iBahia de Verão

Já com o pé na folia baiana, Xanddy Harmonia comandou a segunda edição do Estúdio iBahia de Verão, onde cantou a aposta para o carnaval e surpreendeu os fãs com novas releituras.

Especialmente para o audiovisual do iBahia, o cantor soltou a voz em “Baianidade Nagô”, composição de Evandro Rodrigues gravada originalmente pela Banda Beijo em 1991, mas regravada por artistas como Daniela Mercury e Ivete Sangalo.

Xanddy também mostrou um lado B mais MPB ao cantar “Se”, do cantor Djavan, sucesso de 1992 presente no disco “Coisa de Acender”. Além dessas, o artista se jogou no pagode de “Falta Você”, hit recente de Thiaguinho, que faz parte do “Infinito 2021, Vol.2”.

