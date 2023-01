Xanddy confirma participação em ensaio de Anitta em Salvador

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Xanddy Harmonia confirmou em uma rede social, a manhã desde sábado (7), a participação no “Ensaios da Anitta“. A festa acontece hoje na capital baiana, no Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio. Salvador é a primeira cidade desta edição a receber o ensaio de Carnaval da artista.

Na publicação, Xanddy avisou aos fãs, com duas fotos com a artista, que vai “cantar e quebrar” tudo com Anitta no palco. A dupla divide os vocais do hit “Tic Nervoso”.

“Hoje tem ensaio da @anitta em Salvador, e papai aqui vai lá cantar e quebrar tudo com ela.💃🕺🤩”, anunciou.

Além de Xanddy, a banda Afrocidade e a cantora Nêssa farão a abertura do evento. Enquanto Timbalada e Psirico devem fazer participações como convidados ao lado de Anitta.

Com o tema “Guerreiras”, a cantora vai festejar e enaltecer as mulheres brasileiras poderosas do passado e do presente. Já o lema dos ensaios é #YesNósTemosAnitta, em referência à marchinha carnavalesca “Yes, Nós Temos Bananas”, eternizada por Carmen Miranda.

Nas redes sociais, Anitta mostrou um pouco do cenário do evento. “Estou chegando Salvador, esse é o post, um beijo da Anitta”, escreveu.

Os ingressos custam R$ 120 (arena) e R$ 220 (área VIP). As entradas para o backstage estão esgotados.

Serviço

Show de Anitta com participação de Timbalada e Psirico

Show de abertura de Afrocidade e Nêssa

Sábado (7), às 16 horas

Onde: Centro de Convenções de Salvador

Ingressos à venda no site oficial do evento.

Classificação: 18 anos

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.