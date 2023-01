Xanddy faz show de casa cheia na Cidade Baixa

Foto: Mateus Ross

Xanddy Harmonia reuniu uma multidão para curtir o pagode raiz na terceira edição da Melhor Segunda, festa realizada a mais de 10 anos pelo artista, que tem espaço cativo na agenda de eventos do verão baiano.

O cantor, que segue em uma nova fase da carreira, agora como artista solo, realizou o evento na última segunda (23), pela primeira vez na história no Clube dos Oficiais, na Cidade Baixa.

A festa contou com show completo de Unha Pintada, além de participações de Escandurras, Bruno Magnata, Xela, Lu Costa e Flavinho, da banda Pagodart, durante o show de Xanddy.

Para a última edição da Melhor Segunda, Xanddy Harmonia volta a Arena Fonte Nova, palco da primeira edição da festa em 2023, e recebe o cantor Bell Marques pela primeira vez na festa.

A festa acontece no dia 13 de fevereiro, na semana do Carnaval. A última edição ainda deve contar com participações especiais que serão anunciadas ao longo da semana.

