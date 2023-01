Xanddy Harmonia é o 2º convidado da temporada do Fuzuê de Verão

Em nova fase da carreira, o cantor Xanddy Harmonia dá início ao ano de 2023 na Bahia FM com a nova temporada do Fuzuê de Verão. O artista, um dos maiores nomes do pagode na Bahia, foi o segundo convidado a atração nesta quarta-feira (11), que contou com transmissão ao vivo na Bahia FM e no YouTube da rádio.

Entre os sucessos cantados pelo artista estavam as canções ‘Vamo ou Bora’, ‘Daquele Jeito’, ‘Pagode Bom (Coraçãozinho)’, ‘Piseiro’ e outras.

Durante a participação no Fuzuê de Verão, Xanddy falou sobre a nova fase da carreira, fora do Harmonia do Samba, porém, com a essência da banda que o projetou para o mundo. “Não houve briga, toda minha banda está aqui Luciano Cartilho, Bimba, Martins, somos uma família. Eu demorei porquê na verdade isso não era uma intenção, porém, um dia vocês vão saber. Era uma questão necessária, foi uma surpresa até para mim”, afirmou.

O artista deu o pontapé inicial em 2023 com “os dois pés na porta”, como foi dito pelo próprio artista. Em plena segunda-feira, Xanddy conseguiu manter a tradição da ‘Melhor Segunda-Feira do Mundo’ e levar mais de 30 mil pessoas para a Arena Fonte Nova, um recorde de público e uma emoção ainda mais particular para o cantor.

“O ano começou com os dois pés. Ontem, todos nós vivemos a pior terça-feira do mundo (risos). Foi difícil, mas tudo com muita satisfação. Foi uma terça feita que estávamos esgotados de alegria. Foram dois anos sem ter e a gente recebe na caixa dos peitos uma segunda desse tamanho, foi mais de 30 mil pessoas que entupiu aquilo lá, de muito amor, muita alegria.”

Durante o Fuzuê, Xanddy entregou uma novidade para a última Melhor Segunda-Feira do Ano. Atendendo a pedidos dos fãs, o cantor revelou que fará uma edição da festa no dia 13 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, com show completo de Bell Marques.

No bate-papo, Xanddy ainda brincou sobre as mensagens que recebeu do público no pós MSFDM. “Na terça-feira eu recebi várias mensagens engraçadas, divertidas, recebi uma mulher me esculhambando toda, dizendo que perdeu o emprego por causa de mim, no final ela disse ‘Mas foi tão gostoso’ (risos). Vou ligar para o patrão”.

O artista ainda falou sobre o Carnaval de 2023. Para a primeira folia após dois anos de pandemia, a aposta do cantor é a faixa ‘Vamo ou Bora’, parceria com Ivete Sangalo que foi lançada do projeto ‘Good Vibes’. O cantor ainda irá estrear no Carnaval com seu novo bloco, ‘Daquele Jeito’ e fará 12 shows durante a maratona da folia.

