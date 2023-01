Xanddy reúne quase 30 mil pessoas em estreia da Melhor Segunda

Foto: Mateus Ross

Trabalhar na terça-feira não foi um empecilho para quem quis curtir a estreia da ‘Melhor Segunda-feira do Mundo’ em 2023. Em nova fase da carreira, o cantor Xanddy Harmonia levou uma multidão de quase 30 mil pessoas para a Arena Fonte Nova em uma edição histórica na última segunda-feira (9).

A festa, que ó teve fim por volta das 5h desta terça-feira (10), reuniu alguns dos grandes nomes da música brasileira, como Péricles, Sorriso Maroto e Belo, além, é claro, da apresentação completa do anfitrião da festa.

Xanddy foi prestigiado por anônimos e famosos, como Valentina Bandeira, Carl Prata, a Dama do Pagode, Sulivan Bispo, Juliana Paiva, Regina Casé, Jacaré, e o cantor Jorge Vercillo, que ainda subiu no palco para dar uma palinha.

No repertório, o cantor não deixou de fora os grandes sucessos da época do Harmonia, mas também embalou o público com as apostas para o Carnaval de 2023.

Em formato inédito para a festa, a ‘Melhor Segunda’ em 2023 vem sendo realizada no modelo intinerante. A segunda edição acontece no Armazém Convention, em Lauro de Freitas e contará com show de Saulo Fernandes, e participação especial de Tomate.

Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 200 e já estão à venda e podem ser comprados nos Balcões de Ingresso, Pida e site Bora Tickets.

