Yasmin Brunet movimenta web ao aparecer seminua: ‘Deusa’

Foto: Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet travou a web com um clique sensual neste sábado (14). A loira, que era uma das apostas do público para o BBB23, publicou a imagem no Instagram e arrancou muitos elogios.

Deitada em um estúdio de fotografia, durante uma campanha publicitária, Yasmin apareceu usando um biquíni com as laterais fininhas e o cabelo longo solto. “Deusa”, reagiu uma seguidora da modelo. “Essa mulher não existe”, comentou outra.

Após o término com o surfista Medina, a influenciadora digital tem investido na vida de empresária. Confira o clique abaixo:

