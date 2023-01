YDUQS abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A YDUQS é um dos maiores grupos de serviços em educação do país. O principal objetivo da empresa é proporcionar mais qualidade para o ensino superior. Com mais de 1 milhão de alunos, novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Confira, a seguir.

YDUQS abre oportunidades de emprego pelo país

A YDUQS é um grupo de serviços em educação e tecnologia no país. O principal objetivo da empresa é proporcionar mais qualidade para o ensino superior do Brasil, oferecendo educação de qualidade para as pessoas de todas as classes sociais.

Com mais de um milhão de alunos pelo Brasil, a companhia trabalha com quase 18 mil colaboradores para proporcionar educação de qualidade aos brasileiros. Quer fazer parte da equipe? Confira, a seguir:

Analista Acadêmico – Belo Horizonte / MG;

Analista Administrativo Financeiro – Belo Horizonte / MG;

Analista de Captação – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Cobrança – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Marketing – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Estratégia de Canais de Atendimento – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Gestão de Campanhas – Rio de Janeiro / RJ;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro / RJ;

Banco de Talentos (Exclusiva PCD) – Rio de Janeiro / RJ;

Consultor (a) Comercial – Recife / PE;

Consultor (a) de Gente e Gestão – Rio de Janeiro / RJ;

Especialista em Dados – Rio de Janeiro / RJ.

Como se candidatar

A YDUQS faz parte de um dos maiores grupos de tecnologia e educação do Brasil. Com mais de um milhão de estudantes, a empresa está recrutando novos funcionários. Acesse o site 123empregos para mais informações.

