Youtuber grava vídeos estimulando turismo sexual em Salvador

O youtuber norte-americano Auston Holleman gravou vídeos que estimulam o turismo seuxal durante sua passagem por Salvador. Por causa das imagens, o influenciador foi criticado nas redes sociais.

Até a manhã desta sexta-feira (13), o canal de Auston tinha mais de 38 mil seguidores. Um dos vídeos no seu canal da plataforma, publicado há três semanas, com o título: “Mulheres brasileiras são fáceis?”, tem mais de sete mil visualizações.

O youtuber fez outro vídeo com o título: “Por que as brasileiras gostam dos caras maus e não dos bonzinho?”. Nas redes sociais, o conteúdo ganhou visibilidade ao ser criticado pela arquiteta e apresentadora do GNT, Sthephanie Ribeiro.

“O americano Auston Holleman, em seu twitter @AGroomsmen e em seu perfil no youtube, vem criando uma série de conteúdos incentivando outros americanos a virem ao Brasil para se aproximarem de mulheres brasileiras como ele mesmo vem fazendo. Aqui ele aborda mulheres na praia e pergunta se elas beijariam e iriam para casa no mesmo dia, e quando ela confirma. Ele diz: PEGUEM SEUS PASSAPORTES”, denunciou Sthepanie.

A postagem da apresentadora recebeu comentários de famosos, como Astrid Fontenelle e Camila Pitanga, que classificaram a atigude como “nojenta”.

Com a repercussão, o youtuber removeu diversos conteúdos e publicou, na quarta (11), um vídeo em que acusa brasileiras feministas de fazerem ameaças de morte contra ele.

