A Ypê assume a liderança no setor de higiene e limpeza. A companhia possui mais de 70 anos de história e preza pela qualidade de vida e bem-estar de todas as pessoas. Seus produtos chegam em várias regiões do Brasil e neste momento, a contratante está recrutando novos profissionais para compor sua equipe. Confira.

Ypê divulgou novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

A Ypê valoriza o cuidado, trabalho com disciplina, senso de dono, qualidade, honestidade e é dessa forma que ela busca trabalhar. Sua matriz está localizada no interior de São Paulo e conta com cerca de 5 unidades fabris distribuídas em algumas regiões do Brasil. A companhia oferece um portfólio com uma grande diversidade de produtos para cuidado com a roupa, higiene corporal e limpeza da casa.

Sempre em busca de entregar qualidade em tudo que faz, a Ypê está contratando pessoas dedicadas e preparadas para atuar em suas unidades de negócio. Neste momento novas vagas de trabalho foram anunciadas. Confira, a seguir.

Analista de ADM Vendas PI – São Paulo;

Técnico Mecatrônico – Amparo/SP;

Analista de Automação Jr (Instrumentação) – Amparo/SP;

Supervisor de Utilidades – Salto/SP;

Analista de Controladoria PI – Amparo/SP;

Supervisor de Manutenção de Frota – Salto/SP;

Analista de Desenvolvimento Logístico Sr – Amparo/SP;

Supervisor de Centro de Distribuição – Amparo/SP;

Analista de Desenvolvimento Organizacional (Educação Corporativa) – Campinas/SP;

Planejador de Manutenção Sr – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta encaminhar um currículo através do link disponível no site 123 empregos.

