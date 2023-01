Yuri Lima confirma affair com IZA: ‘Estamos nos conhecendo’

Foto: Reprodução / Redes sociais

O jogador de futebol Yuri Lima, de 28 anos, confirmou o romance com IZA, 32. O atleta que defende o Mirassol, ganhou destaque nacional após passar pelo Fluminense.

“Olha, eu sou muito reservadão. Não quero falar disso não. Estamos nos conhecendo. Que loucura isso… Assustado é pouco. O que eu posso falar é que eu sou fã demais da Isabela”, disse ele em entrevista ao gshow.

Yuri e IZA passaram o réveillon juntos na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A técnica do ‘The Voice Brasil’ está solteira desde o fim do casamento com Sérgio Santos em outubro do ano passado.

No ano passado, IZA revelou em entrevista a Giovanna Ewbank e Fê Paes Leme que se identifica com a demissexualidade.

“Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: ‘Eu absorvo a energia das pessoas’. Eu transei uma vez, foi tranquilo, mas eu fiquei: ‘Meu Deus, eu fui violada, invadida’. Eu demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy”, pontuou ela.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.