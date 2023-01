Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancela show após ter crise de ansiedade

Foto: Reprodução/ Instagram

Pouco mais de um dia após se apresentar em Salvador, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisou cancelar uma apresentação que faria na 27ª Festa do Peão, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na madrugada do domingo (22), devido à uma crise de ansiedade.

Por meio de um vídeo compartilhado no perfil oficial da dupla, Zé Neto se desculpou com o público que esperava para assistir ao show na cidade paulista e explicou o que aconteceu.

“Passando aqui para primeiramente pedir desculpas por não ter conseguido fazer a apresentação de ontem. Dizer aí e agradecer a galera pela compreensão e pelo carinho. Queria agradecer a galera do SAMU que me tratou super bem, que fizeram todo pronto atendimento”, disse.

Segundo o artista, ele chegou a se preparar para subir no palco e teve a crise de ansiedade. O sertanejo foi medicado ainda no local do evento e encaminhado para a Santa Casa de Rio Pardo.

“Chegamos na festa, atendemos todos os contratantes os convidados que tinham para atedender, e pouco antes de subir no palco tive uma crise de ansiedade, e fizeram uns medicamentos e infelizmente constataram que não dava para eu fazer o show, porque eu tava grogue dos remédios e acabaram me encaminhando para Santa Casa de Rio Pardo, onde fui muito bem atendido também.”

O evento que aconteceria na madrugada do domingo (22) será remarcado para uma nova data. Zé Neto ainda garantiu que os compromissos da semana seguem na agenda da banda, incluindo a gravação do DVD no dia 28 de janeiro, no Vibra São Paulo.

