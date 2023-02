Sem dúvidas, manter seu cérebro saudável é uma peça-chave para a saúde estar sempre em dia. Até porque, o nosso cérebro “comanda tudo” e, se ele não estiver bem, muita coisa pode começar a ficar mal.

Por isso, selecionamos 10 dicas que podem ajudar na hora de manter a saúde cerebral em dia, cultivando bons hábitos e aumentando, inclusive, a qualidade de vida. Não deixe de conferir!

10 dicas INCRÍVEIS para manter seu cérebro saudável

O nosso cérebro não é uma máquina. Ele precisa de cuidados, assim como qualquer órgão do nosso corpo. E esses cuidados associam-se diretamente com os nossos hábitos diários. Portanto, fique atento à forma como você lida com a sua saúde de uma maneira geral, pois isso também impacta o seu cérebro. E lembre-se de considerar fatores como:

1. Cuide do seu sono

O sono tem um papel fundamental na saúde do nosso cérebro. Ele é responsável por recarregar as energias cerebrais e organizar diversas funções, como a de memorizar as coisas. Portanto, comece a manter seu cérebro saudável por meio de uma rotina de sono bem equilibrada.

2. Consuma alimentos ricos em ômega-3

Alimentos ricos em ômega-3 ajudam a manter o bom funcionamento do cérebro. Como esse órgão é formado majoritariamente por gordura, consumir esse tipo de alimento ajuda a manter as conexões neurais saudáveis.

3. Desafie o seu cérebro

Desafiar o cérebro pode ajudá-lo a se desenvolver cada vez mais. Vale jogo de caça-palavras, quebra-cabeça, jogo da memória, aprender coisas novas e difíceis, desenvolver a fluência em um novo idioma, e assim por diante.

4. Pratique exercícios todos os dias

Os exercícios físicos melhoram a circulação sanguínea e ajudam o cérebro a receber mais nutrientes e oxigenação, mantendo-se mais saudável.

5. Evite o consumo de substâncias psicoativas

As substâncias psicoativas podem danificar algumas funções cerebrais, intoxicando o cérebro e causando disfunções. Por isso, evite o consumo dessas substâncias (o álcool se inclui aqui).

6. Construa boas relações

Os nossos relacionamentos ajudam a expandir a nossa cognição. Por isso, conheça pessoas novas e construa laços saudáveis.

7. Cuidado com o excesso de estresse

O excesso de estresse pode sobrecarregar o cérebro, causando malefícios à nossa saúde mental. Portanto, cuidado com os gatilhos de estresse e respeite os seus limites.

8. Cuide da suas emoções

As nossas emoções também se relacionam com a saúde do cérebro. Sendo assim, conversar sobre o que se sente e entender melhor as emoções pode ser bem interessante na hora de manter seu cérebro saudável.

9. Beba água suficientemente

A hidratação garante que o nosso cérebro funcione adequadamente. Afinal de contas, precisamos de água para uma boa circulação sanguínea e outras funções que impactam diferentes órgãos, inclusive o cérebro.

10. Descanse o seu cérebro com pausas regulares

Novamente, nosso cérebro não é uma máquina. Se você quer realmente manter seu cérebro saudável, considere fazer mais pausas e descansar quando se sentir cansado. Não deixe a exaustão prejudicar a saúde do seu cérebro. Dê a ele pausas regulares e saudáveis.

Esperamos que você tenha gostado das nossas dicas!