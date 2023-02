Tele Philadelphia Eagles estão de volta no Super Bowl pela terceira vez em sua história e apenas cinco anos depois de vencer seu primeiro Troféu Vince Lombardimas nem o técnico nem o quarterback, que ganharam uma estátua no Campo Financeiro de Lincolnestão há mais tempo com a franquia.

Howie Roseman, o águias o gerente geral pode comparar seus últimos cinco anos liderando a franquia com qualquer outro da liga e se sentir confiante de que o seu seria considerado melhor, graças a ótimas escolhas de draft, negociações e contratações de agentes livres.

Mas por outro outro lado este Super Bowl vai ser Brett Veacho chefes gerente geral, que também teve uma ótima passagem pela equipe nos últimos cinco anos em que Cidade de Kansas atingiu pelo menos o Jogo do Campeonato AFC.

O ataque das águias foi quase inteiramente elaborado pela equipe

10 de 11 Philadelphia Eagles os jogadores titulares no ataque foram escolhidos pela equipe, apenas o wide receiver AJ Brownque foi adquirido em uma negociação de Draft-day do Titãs do Tennessee não é um talento caseiro.

Filadélfia o lado defensivo do campo está repleto de jogadores que se tornaram parte do time por meio de trocas e contratações de agentes livres.

O lado defensivo da bola do Chiefs foi elaborado principalmente por eles

O Kansas City Chiefs são conhecidos principalmente por seu espetacular ataque de alta potência liderado por Patrick Mahomes e Travis Kelceque são orientados pelo treinador principal Andy Reid.

Mas a maior parte de seu talento caseiro vem do lado defensivo da bola, com nove dos 11 titulares sendo escolhidos pela franquia, incluindo craques como Chris Jonesque provavelmente levará o prêmio deste ano Jogador Defensivo do Ano prêmio.

Os dois únicos jogadores que não foram selecionados pelo time que saiu da faculdade são Frank Clark que foi negociado pelo Seattle Seahawks e Justin Reidque assinou como agente livre após fazer parte do Houston Texans.