10 maneiras de corrigir o erro ‘Ocorreu um problema técnico’ no FFXIV

Final Fantasy XIV é um famoso jogo de ação multijogador online. Este jogo tem mais de milhões de downloads, e o número aumenta diariamente. Os jogadores estão sempre explorando o jogo para que possam obter recompensas diferentes e emocionantes no jogo. Mas o que acontecerá se você tiver problemas técnicos com o jogo e não puder jogá-lo? Sabemos que você ficará triste e desapontado.

Todo jogador espera que o jogo funcione em seu PC sem problemas. No entanto, os bugs podem ocorrer para qualquer usuário. Se você também está enfrentando o “Um problema técnico ocorreu erro” no FFXIV e procurando maneiras de corrigir o problema, leia este artigo até o final para saber mais sobre isso.

O que é “Um erro técnico ocorreu” no FFXIV?

Milhares de jogadores relataram o problema de “Um problema técnico ocorreu um erro” no FFXIV. Os jogadores relataram que o problema ocorre ao abrir e executar o jogo. Há uma série de razões que foram relatadas para o problema. Cada jogador relatou suas razões para a causa do problema. Abaixo nós os listamos, verifique-os.

Há algum problema com o arquivo do jogo.

Há algum problema de rede com o jogo.

O jogo não está funcionando corretamente devido a alguns problemas com a conta do jogo.

Você não atualizou a conta.

Existem alguns problemas com os arquivos de inicialização do jogo.

Corrigir “Um problema técnico ocorreu erro” em FFXIV

Muitos jogadores têm enfrentado o problema de “Um erro técnico ocorreu” no Final Fantasy XIV. Devido ao problema, os jogadores não puderam jogar. Esse problema os frustrou e agora eles estão procurando maneiras de resolvê-lo. Listamos as possíveis razões para a causa dos problemas.

Você pode analisar a causa do problema em seu dispositivo analisando e avaliando-o com as causas acima. Agora, listaremos os métodos para resolver o problema no seu dispositivo. Faça uma leitura adequada e implemente-o para corrigir o problema no seu dispositivo.

Reinicie seu dispositivo

O primeiro método de solução de problemas que sugerimos é reiniciar o dispositivo. Ao reiniciar o dispositivo, você pode resolver pequenos bugs que estão causando os problemas. Às vezes, os arquivos de inicialização do sistema e do jogo não funcionam corretamente, devido a problemas técnicos no dispositivo. No entanto, pequenos bugs podem ser resolvidos rapidamente com a ajuda de Reiniciar o dispositivo. Portanto, tente isso e verifique se o problema foi resolvido.

Conecte suas contas

Ao jogar, verifique se a conta está conectada adequadamente ao iniciador. Se a conta não estiver conectada corretamente com o iniciador, o problema realmente ocorrerá no seu dispositivo. Portanto, faça login novamente com os detalhes da sua conta no iniciador do jogo e verifique se o problema foi resolvido.

Alterar o nome do Steam

Muitos jogadores relataram que conseguiram corrigir o problema fazendo algumas alterações no nome do Steam. Se você não sabe, o jogo não suporta caracteres como @, ! etc. Portanto, se você usou o mesmo no nome da sua conta, altere-o.

Excluir a pasta ETC

A Pasta ETC é a pasta que armazena os arquivos e informações extras. Há chances de que isso esteja causando problemas técnicos no jogo. É porque a pasta ETC também contém os arquivos da versão de avaliação, que podem entrar em conflito com os arquivos da versão paga. Assim, sugerimos que você procure esta pasta no diretório do jogo e apague-a.

Desative o Firewall do Windows

Outra razão pela qual você está enfrentando problemas técnicos pode ser o firewall do Windows. O Firewall do Windows atua como um protetor do nosso sistema. Se suspeitar que algum aplicativo está recebendo uma resposta suspeita, ele bloqueará o aplicativo e não receberá mais a resposta. Há chances de que o mesmo ocorra com o jogo, e não esteja mais recebendo as respostas do servidor do jogo, por isso está recebendo esta mensagem de erro.

Para resolver o problema no seu PC, você deve desativar o Firewall do Windows. Quando desativarmos o Firewall do Windows, todos os aplicativos que foram bloqueados começarão a receber as respostas através das quais você poderá jogar o jogo novamente. Você pode fazer isso facilmente lendo este guia.

Execute o jogo no modo Admin

Se o jogo não tiver autoridade para ser executado, seu dispositivo pode ter um problema técnico. Às vezes, isso acontece com o aplicativo quando ele não obtém permissão para executar todos os processos em segundo plano por diferentes motivos. No entanto, você pode resolver isso rapidamente executando o jogo manualmente no modo de administrador. Você deve clicar com o botão direito do mouse no aplicativo e selecionar “Executar como administrador”, é isso. Depois de fazer isso, verifique se funciona corretamente ou não.

Depois de fazer isso e o jogo começar a funcionar corretamente, você deverá fazer essa configuração permanentemente. Para fazer isso, você deve visitar as propriedades do aplicativo. Lá você encontrará a opção de Compatibilidade. Lá você terá a opção de administrador. Selecione-o. É isso; você terminou.

Tente depois de algum tempo

Há chances de muitos jogadores estarem tentando jogar ao mesmo tempo e o servidor não conseguir receber esse tráfego. Nesse caso, sugerimos que você espere e tente depois de algum tempo. Os problemas de interrupção do servidor geralmente são corrigidos em uma hora. Assim, sugerimos que você espere e não tente executar o jogo em seu horário de pico, quando muitos usuários já estão tentando iniciá-lo. Quando o horário de pico terminar, tente novamente.

Verifique os arquivos do jogo

Você pode enfrentar o problema no seu dispositivo devido aos arquivos do jogo instalados corrompidos. No entanto, você pode corrigir rapidamente esse problema reparando os arquivos do jogo. Os lançadores vêm com o recurso de verificação da integridade dos arquivos do jogo. Este recurso é usado para escanear os arquivos do jogo e repará-los se tiverem algum problema.

Sugerimos que você também tente este método em seu dispositivo. Para fazer isso, você deve abrir o inicializador do jogo. Depois, você deve ir até a Biblioteca e selecionar as propriedades do Jogo. Na opção de arquivo local, você terá a opção de verificar os arquivos do jogo. É isso. Aguarde a conclusão do processo e verifique se o problema foi resolvido.

Os desenvolvedores estão constantemente trabalhando para tornar o jogo suave para os usuários. Eles sempre tentaram que os usuários não recebessem nenhuma mensagem de erro para aprimorar sua experiência de jogo. No entanto, alguns problemas são imprevisíveis e podem acontecer com um.

Portanto, se algum jogador relatou o problema técnico, os desenvolvedores podem ter começado a trabalhar nele e o lançarão em breve. Nesse caso, você deve atualizar seu jogo para resolver esse problema. Além disso, o problema pode ocorrer se você não estiver usando a versão mais recente em seu PC. É por isso que você sempre atualiza o jogo no seu dispositivo.

Reinstale o jogo

Mesmo depois de tentar todos os passos acima, se o problema ainda estiver ocorrendo com você, há chances de haver algum vírus no arquivo do jogo instalado ou alguns arquivos podem não ter sido instalados corretamente. Nesse caso, você pode reinstalar o jogo para resolver o problema. Para fazer isso, você deve desinstalar o jogo no seu PC. Depois de fazer isso, reinicie o PC e limpe os arquivos temporários. Depois de fazer isso, instale novamente o jogo e verifique se ele funciona corretamente.

Empacotando

Milhares de jogadores relataram o problema técnico no Final Fantasy XIV. Com a ajuda deste guia, você poderá analisar a causa do problema. Muitos jogadores ficaram confusos sobre o motivo de receberem uma mensagem de erro de problema técnico; no entanto, listamos seus possíveis motivos.

Junto com ele, também listamos como você poderá resolver o problema. Os jogadores estão sempre ansiosos para jogar Final Fantasy XIV. É tudo por causa dos gráficos e jogabilidade. No entanto, devido ao problema, os usuários não puderam reproduzi-lo. Esperamos que este guia os ajude a resolver o problema.

perguntas frequentes

1. Como corrijo um erro inesperado no Final Fantasy 14?

Muitos jogadores relataram o problema com o jogo. Nesta postagem, listamos os métodos para corrigir esse problema no seu dispositivo. Portanto, experimente os métodos acima e verifique se funciona ou não.

2. Que erro inesperado ocorreu ao fechar Final Fantasy 14?

Listamos por que os usuários estavam recebendo o erro em seus PCs. Esperamos ao analisar a causa do problema; você será capaz de resolver o problema. Também listamos os métodos para resolver o problema no seu PC. Portanto, verifique-os.

3. O que é o Erro 1014 FF14?

O erro 1014 ocorrerá com o jogo Final Fantasy XIV quando os servidores estiverem em manutenção pelos desenvolvedores.

