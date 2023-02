11 maneiras de corrigir problemas de tela piscando ou rasgando em The Witcher 3 (2023)

The Witcher 3 é um videogame RPG de ação desenvolvido e publicado pela CD Projekt. Milhões de jogadores baixaram o jogo e o jogam constantemente. Muitos profissionais que estão jogando o jogo o concluíram em 60 horas. Milhares de usuários ainda estão baixando o jogo regularmente.

No entanto, alguns jogadores estão relatando problemas com o jogo. Quando os jogadores tentam jogar, eles enfrentam problemas de oscilação da tela. Devido ao problema, eles não podem jogar o jogo corretamente. Esse problema afeta milhares de usuários e agora eles estão procurando um guia para corrigi-lo. Estamos aqui com este guia, onde listaremos todos os principais motivos da causa do problema. Também listaremos os métodos para resolver o problema de tela piscando em The Witcher 3.

Por que estou enfrentando problemas de oscilação de tela do The Witcher 3?

The Witcher 3 é um jogo famoso; os jogadores adoram seus gráficos e jogabilidade. No entanto, alguns usuários estão enfrentando o problema de oscilação da tela. Isso pode acontecer devido a vários motivos, que listaremos abaixo. Portanto, verifique-os e analise a causa do problema.

Existem alguns problemas de arquivo de inicialização com o dispositivo.

A configuração gráfica do jogo é maior.

Você está usando um driver gráfico desatualizado.

Muitos processos em segundo plano estão em execução.

Existem alguns arquivos corrompidos no jogo.

Você não atualizou o jogo.

Você selecionou o plano de energia errado para o jogo.

Corrigir problemas de tela piscando ou rasgando em The Witcher 3

Muitos usuários relataram o problema de oscilação da tela com The Witcher 3. O problema pode ser devido aos motivos listados acima na postagem. Agora, listaremos como você poderá resolver o problema de oscilação da tela do The Witcher 3.

Reinicie o dispositivo

Há chances de que o problema da tela piscando esteja ocorrendo devido ao erro com os arquivos de inicialização do sistema; é por isso que sugerimos que você reinicie seu dispositivo. Esse tipo de problema ocorre quando alguns dos arquivos de inicialização do sistema operacional não foram iniciados corretamente. Assim, sugerimos que tente reiniciar o seu dispositivo. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Ativar recurso V-Sync

Se o seu PC não tiver o V-Sync ou se você o tiver desabilitado, o problema da tela piscando pode ocorrer com você. O V-Sync ajuda a resolver as falhas gráficas que podem ocorrer com o jogo. No entanto, isso funcionará apenas com a placa gráfica NVIDIA. Para fazer isso, abra o Painel de controle da NVIDIA e procure o recurso V-Sync. Depois de obter isso, ative-o se não estiver ativado.

Abaixe as configurações gráficas do jogo

Se você estiver usando configurações gráficas mais altas em seu PC e seu sistema não puder lidar com isso, o problema da tela oscilante ocorrerá com o jogo. Pode ser devido a diferentes razões. O primeiro motivo é que o dispositivo não atende aos requisitos mínimos do sistema ou você está usando as configurações gráficas do jogo erradas. Assim, sugerimos que você tente diminuir as configurações gráficas do jogo. Depois de fazer isso, verifique se o jogo está funcionando corretamente.

O problema de oscilação da tela também pode ocorrer mesmo se o driver gráfico que você está usando não estiver atualizado. Isso acontece porque a maioria dos usuários não atualiza seu driver no sistema em tempo hábil. No entanto, não é um grande problema para lidar. Você pode corrigir esse problema facilmente atualizando o driver gráfico. Além disso, quando você atualizar o driver gráfico, os gráficos do jogo provavelmente serão aprimorados em seu sistema e o problema da tela piscando será resolvido. Siga as etapas abaixo para atualizar os gráficos do seu PC ou outro driver.

Abra o Gerenciador de Dispositivos com a ajuda da barra de pesquisa fornecida no Menu Iniciar.

Agora, expanda os adaptadores de vídeo clicando duas vezes neles.

Você verá diferentes drivers gráficos lá, selecione e clique com o botão direito do mouse em um.

Selecione Atualizar Driver.

Siga as instruções que são exibidas na tela.

Quando o processo estiver concluído, reinicie o PC.

Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Feche todos os processos desnecessários em segundo plano

Se muitos processos estiverem sendo executados em segundo plano, alguns recursos do sistema serão consumidos. Os processos em segundo plano continuam em execução para tornar os aplicativos mais suaves sempre que você os inicia ou os usa. Todos os processos em execução usarão RAM, disco e gráficos. Portanto, há chances de que o jogo também esteja enfrentando isso porque não está obtendo os recursos necessários para executar todos os seus componentes corretamente. Para evitar esse problema, você deve parar de executar todos os processos desnecessários em segundo plano. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Gerenciador de Tarefas em seu sistema.

Agora, vá para a guia Processos.

Lá você verá os processos que estão sendo executados em segundo plano.

Selecione qualquer um deles e clique com o botão direito sobre ele.

Você verá a opção de Finalizar tarefa; selecione-o. Certifique-se de fazer isso para todos os processos.

Depois disso, verifique se os problemas de cintilação foram resolvidos ou não.

Verifique a conexão com a Internet

A conexão com a Internet pode ser uma das razões pelas quais você está enfrentando o problema de tela piscando no sistema com o seu jogo. O jogo requer uma conexão de internet de alta velocidade para rodar sem problemas. Como o jogo possui muitos componentes, alguns deles dependentes de conexão com a internet para rodar, é necessário ter uma conexão de internet estável e funcional em seu sistema. O problema ocorrerá se o seu PC não tiver uma conexão estável com a Internet.

Sugerimos que você verifique a conexão com a Internet no seu PC para garantir que o problema esteja ocorrendo devido à conexão com a Internet. Para fazer isso, você deve verificar a velocidade da conexão com a Internet. Você pode ler este guia para aprender como fazer isso. Se houver algum problema com a conexão com a internet, confira este guia para saber como aumentar a velocidade da internet. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Reparar arquivos do jogo

O problema de oscilação também pode acontecer com você se algum arquivo corrompido estiver no diretório do jogo. Pode acontecer se o diretório do jogo for afetado pelo vírus ou alguns de seus arquivos não tiverem sido instalados corretamente. Portanto, sugerimos que você verifique os arquivos corrompidos e os corrija.

Você pode fazer isso facilmente com a ajuda do recurso “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.” Este recurso está disponível no inicializador do jogo, então você deve usá-lo. Esse recurso verificará automaticamente todo o arquivo desde o início e, se algum arquivo estiver perdido ou corrompido, ele será reparado. Para fazer isso, você deve seguir as etapas abaixo.

Abra o inicializador do jogo no seu PC.

Vá para as propriedades do jogo.

Na guia Arquivos locais, você verá a opção “Verificar integridade dos arquivos do jogo”.

Selecione essa opção e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Use o modo de alto desempenho

Muitos usuários usam configurações diferentes para as baterias do laptop ou para equilibrar o desempenho do sistema. Também pode ser uma razão por trás da causa dos problemas de oscilação em seu sistema. Se você estiver enfrentando problemas de cintilação, use o alto desempenho para corrigi-los.

Quando você usa configurações diferentes do modo de alto desempenho, o sistema começa a otimizar os aplicativos, o que pode resultar na limitação do processo em segundo plano. Assim, devido a isso, a oscilação da tela de The Witcher 3 começará a acontecer. No entanto, você pode corrigir isso facilmente seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra o Painel de Controle no seu PC.

Agora, clique em Hardware e Sons.

Selecione as opções de energia.

Depois disso, clique em Modo de alto desempenho.

Depois de fazer isso, reinicie o jogo e verifique se o problema foi resolvido.

Definir Alta Prioridade no Gerenciador de Tarefas

Você também pode definir Alta Prioridade para o seu jogo no Gerenciador de Tarefas para que ele possa obter todos os recursos necessários para executar o jogo corretamente. Nenhum componente e processo do jogo será interrompido se você tiver feito essa configuração. Você pode fazer isso facilmente com as etapas listadas abaixo.

Primeiro, abra o Gerenciador de Tarefas.

Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Você terá a opção de Definir prioridade no menu.

Por favor, defina-o para alto; é isso.

Se você não atualiza o jogo há muito tempo, isso também pode causar problemas de oscilação da tela em seu sistema. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para melhorar o jogo e continuarão lançando novas atualizações. Se houver algum bug no jogo atual, há chances de os desenvolvedores já terem lançado a nova atualização e você não ter atualizado o jogo; é por isso que você está enfrentando isso. Sugerimos que você verifique as atualizações do jogo regularmente para evitar esse problema.

Todos os jogos mais recentes requerem o Windows mais recente para serem executados corretamente. Isso ocorre porque o jogo pode funcionar corretamente com os arquivos de inicialização do Windows 11, mas não com a outra versão do Windows. É por isso que sugerimos que você continue verificando o Windows Update para evitar esse tipo de problema.

Empacotando

Muitos jogadores relataram problemas de oscilação de tela com o jogo. Devido ao problema, os jogadores não conseguiram jogar e ficaram frustrados. Nesta postagem, listamos os motivos por trás do problema e os métodos pelos quais os jogadores podem resolvê-lo. Esperamos que ajude você a corrigir o problema de tela piscando de The Witcher 3. É isso.

Perguntas frequentes – Problemas de tela piscando em The Witcher 3

1. Como corrijo a cintilação no Witcher 3?

Muitos usuários estão enfrentando problemas de oscilação em The Witcher 3. Também listamos os motivos da causa do problema. Por meio dele, você pode analisar porque está enfrentando o problema. Depois de fazer isso, você pode seguir as etapas listadas acima na postagem para resolver o problema.

2. Como faço para parar de gaguejar em Witcher 3?

A gagueira em Witcher 3 é um problema semelhante à oscilação da tela. Assim, você pode usar os métodos listados acima para resolver o problema em seu PC.

3. Quais são as melhores configurações gráficas para The Witcher 3?

Muitos jogadores têm procurado as melhores configurações gráficas para The Witcher 3. Nós as listamos abaixo. Então verifique.

Personagens de fundo: Alto

Bloom: Desativado

Efeitos da lente da câmera: Desligado

Aberração Cromática: Ligado

Profundidade de campo: Ligado

Nível de detalhe: Ultra

Modo de exibição: tela cheia

Visibilidade da folhagem: alta

Limite de taxa de quadros: Ilimitado

Densidade da grama: Ultra

Poços de luz: Ligado

Desfoque de movimento: desativado

Qualidade da sombra: Ultra

Qualidade da textura: Ultra

Vinheta: Ligado

V-sync: desligado

Qualidade da água: Ultra

