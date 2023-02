A 123milhas, uma das maiores empresas atuando na venda e emissão de passagens aéreas abriu vagas de trabalho em caráter nacional e para vários cargos no mercado. Confira, a seguir, tudo referente às oportunidades disponíveis e ao processo seletivo.

123Milhas tem vagas de EMPREGO em Minas Gerais

A 123Milhas é uma companhia de origem mineira e atua na venda e emissão de passagens aéreas com milhas. A empresa foi fundada com o intuito de mudar as relações e costumes e oferecer a todos os brasileiros a possibilidade de viajar com preço justo e um transporte seguro.

Nesta data, a empresa anunciou vagas de emprego em algumas regiões do Brasil. A contratação de profissionais qualificados, que possuem um espírito de liderança e encaram desafios como novos aprendizados é essencial para a empresa. Trata-se de uma companhia que oferece vários benefícios, além de um salário fixo compatível ao mercado a todos os seus colaboradores. Confira, as seguir as vagas disponíveis

Consultor Aéreo – Belo Horizonte/MG;

Analista de Transformação Digital – Minas Gerais;

Consultor de Vendas – Minas Gerais;

Gerente de Relacionamento com o Cliente – Belo Horizonte/MG;

Analista de Dados (RH Administrativo) – Belo Horizonte/MG;

Superv. de Análise e Prev. a Fraude – Minas Gerais.

A seguir, acompanhe todas as informações sobre como efetuar a candidatura em um dos cargos anunciados e todas as orientações sobre as exigências e também requisitos da função almejada.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo, basta realizar a sua inscrição através do link disponibilizado no site 123 empregos. A companhia está em busca de pessoas dedicadas, talentosas e responsáveis para atuar em suas unidades de negócio.

