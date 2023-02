1Doc ABRE VAGAS remotas; Envie seu currículo!

A 1Doc, empresa especialista em traduzir conhecimento e tecnologia em soluções que simplificam e geram mais valor aos mercados da Gestão Pública, Justiça e Indústria da Construção, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Posto isso, com vagas remotas, conheça agora mesmo quais são as vagas abertas:

Analista de Conteúdo – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Eventos I – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Marketing I – CRM e Automação – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Pré-vendas – 03 vagas – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Suporte – Trabalho Remoto – Efetivo;

Estágio em Design – Trabalho Remoto – Estágio.

Mais sobre a 1Doc e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a 1Doc, vale frisar que a companhia faz parte da Softplan. Isto é, considerada uma das maiores desenvolvedoras de software do país, a Softplan e seus milhares de colaboradores guiam organizações públicas e privadas na busca por mais eficiência, a fim de promover transformações fundamentais na vida de milhões de pessoas.

Em relação à 1Doc, vale ressaltar que a empresa ajuda as pessoas a organizar o trabalho, se comunicar melhor e atender demandas com eficiência, transparência e engajamento. Não à toa, hoje, 1 em cada 4 brasileiros conta com a a plataforma, o que significa que a gente faz a diferença na vida de dezenas de milhões de pessoas todos os dias!

O futuro é digital, e a 1Doc sabe que as informações necessárias para o dia a dia de trabalho e a tomada de decisão devem estar a poucos cliques de distância. Por fim, acredita que a comunicação e a educação são as chaves para empoderar as pessoas.

