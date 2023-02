2023 NBA Dunk Contest: Mac McClung se torna o novo rei do ar

Mac McClung um desconhecido completo, Novato do ano da G-League em 2022, com apenas 6’2″ tornou-se o fundador do Dunk Contest em 2023 NBA All-Star Game. O Philadelphia 76ers O jogador tirou uma série de jogadas que deixaram todos os presentes no Vivint Smart Home Arena do Utah Jazz maravilhados.

McClung entrou esta noite como o favorito para vencer a competição e até mesmo declarou antes desta noite que ele apresentaria dois movimentos que não haviam sido vistos antes na história da competição pré-All-Star Game mais emocionante da NBA.

Na competição, McClung venceu Trey Murphy III (Pelicans), que foi vice-campeão, Kenyon Martin Jr. (Foguetes) e Jericó Sims (Knicks), que entrou para substituir Shaedon Sharpe, novato do Trail Blazersque recusou o convite de última hora para focar na temporada com sua equipe.

Show de Mac McCLung no Slam Dunk Contest

McLung mostrou não apenas grande poder de salto. Em várias de suas evoluções ele aproximou muito a cabeça do aro, mas também mostrou sua criatividade e velocidade para reagir no ar. Em seu primeiro salto, após pular duas pessoas uma em cima da outra, o jogador do Sixers colocou a bola na tabela e fez a enterrada.

Enquanto em sua última evolução, ele saltou para uma pessoa em pé e no ar derrubou a bola duas vezes para finalizar com uma espetacular enterrada de duas mãos.

Primeira enterrada: Sua primeira execução obteve uma pontuação perfeita. O nível de dificuldade era bastante alto, mas pela sua criatividade, apesar de ser uma jogada que já havia sido vista anteriormente. Embora ninguém antes na disputa, ele bateu a bola na tabela, estando no ar, antes de bloquear a bola.

Segunda enterrada: à primeira vista, não parece espetacular. Mas o replay mostra como McCLung roça a cabeça no aro, abaixa a bola até a barriga e sem dobrar os braços faz um reboque com as duas mãos com grande força. A primeira enterrada foi a que o avançou para a próxima rodada junto com Trey Murphy do New Orleans Pelicans.

Terceira enterrada: Na final, McClung vestiu a camisa do colégio e com um giro de 540 no ar, foi coroado. Um desempenho impressionante.