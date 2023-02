2023 NFL Free Agency: data de início, período legal de adulteração e principais agentes livres

Tele Kansas City Chiefs são os vencedores do Super Bowl LVIII após sua vitória por 35-38 sobre o Philadelphia Eagles e, com a época 2022/23 NFL temporada agora oficialmente no livro dos recordes, a liga esportiva mais rica do mundo agora voltará para o período de entressafra e o período de agência gratuita da NFL.

Isso oferece a oportunidade para várias equipes reconfigurarem seus elencos para a nova temporada, pois buscam ter um ano melhor em 2023.

Quando começa o período de free agency da NFL?

O período de agência gratuita da NFL para este ano começará na quarta-feira, 15 de março de 2023.

No entanto, a liga permite um “período de adulteração legal” que geralmente é de 48 horas antes do início do período de agência gratuita.

Qual é o período legal de adulteração?

O período legal de adulteração, que começará em 13 de março de 2023, permite que as equipes comecem a negociar com os agentes de vários jogadores 48 horas antes do início oficial da agência gratuita.

No entanto, as equipes não podem fechar os termos com os jogadores até a abertura oficial da agência livre, com punições na forma de multas ou até mesmo perda de escolhas no draft.

Quem são os jogadores disponíveis durante a agência gratuita da NFL deste ano?

Embora os zagueiros sejam difíceis de encontrar, dois nomes que provavelmente serão elogiados durante a agência gratuita deste ano são Jimmy Garoppolo e Jacoby Brissett.

A agência gratuita também testemunhará uma série de running backs disponíveis, como Josh Jacobs, Saquon Barkey, Tony Pollard, Jamaal Williams, Miles Sanders e Jerick McKinnon tudo no mercado livre.

Finalmente, haverá também algumas seguranças de alto perfil disponíveis na forma de Jessie Bates, CJ Gardner-Johnson, Jordan Poyer e amor juliano.

A corrida para contratar os grandes talentos será intensa como sempre, desde o período de adulteração legal até a abertura oficial da free agency.