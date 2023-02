Hoje contaremos para você 3 formas de limpar assadeira queimada sem esforço.

Preparar um assado para as refeições é sempre uma boa ideia, não é verdade? Além de serem deliciosos, os assados também são muito saudáveis e práticos, visto que basta preparar as massas ou temperar as carnes, programar o tempo do forno e colocar para assar.

No entanto, como tudo tem dois lados, os assados também tem suas desvantagens, e uma das que mais se destaca é a assadeira que sempre fica muito suja e, em alguns casos, até queimada.

Pensando nisso, nós separamos 3 dicas de como limpar a assadeira queimada sem esforço para que você coloque em seu dia a dia e não tenha mais esse problema quando for preparar um assado delicioso.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final para se surpreender com a facilidade de nossas dicas!

Como limpar assadeira queimada sem esforço?

Limpar assadeira queimada é uma das tarefas mais difíceis da cozinha, especialmente quando formam aquelas crostas de gordura.

No entanto, com alguns truques usando misturas de ingredientes caseiros, você poderá deixar todas as suas assadeiras, bem como o forno, as panelas e o que quiser, limpinho e livre dessas crostas sem nenhum esforço.

Além disso, os produtos caseiros são excelentes opções para quem deseja economizar no supermercado com produtos de limpeza, pois todos os ingredientes são baratos, eficazes e fáceis de serem encontrados.

Ademais, para que você saiba mais sobre isso, e descubra maneiras simples de limpar suas assadeiras queimadas, nós separamos 3 dicas de como misturar esses ingredientes caseiros corretamente, para obter resultados incríveis. Confira:

1. Molho de água morna com detergente neutro

Quando você conhecer o poder de limpeza da água morna com detergente neutro, nunca mais gastará rios de dinheiro com produtos de limpeza!

Esses dois ingredientes são a base de todos os produtos caseiros, e são excelentes limpadores, visto que a água morna consegue penetrar nas moléculas das sujeiras mais difíceis. Como as crostas de gordura queimada que fica nas assadeiras após preparar um assado, permitindo que o detergente entre e quebre essas moléculas, tornando a remoção da sujeira simples e rápida.

Para usar essa técnica, você precisará lavar bem a assadeira para tirar toda a sujeira solta, e em seguida, coloque água morna dentro dela. Então é só pintar algumas gotas de detergente neutro até espumar e esperar cerca de 30 minutinhos, para a sujeira se soltar.

Depois disso, você pode esfregar levemente com uma esponja macia e enxaguar para ter assadeiras limpinhas, sem nenhum esforço.

2. Vinagre de álcool e bicarbonato de sódio

Outra mistura eficiente contra a sujeira é o bicarbonato de sódio com vinagre de álcool. Essa mistura gera uma reação química capaz de remover qualquer sujeira, até as mais difíceis, e por este motivo, usá-la para limpar as assadeiras queimadas é uma ótima ideia.

Para isso, lave as assadeiras para tirar a sujeira solta, salpique bicarbonato de sódio sobre as crostas e, em seguida, coloque vinagre de álcool em cima do bicarbonato.

Deixe essa solução agir até que toda a sujeira seja removida, e então, é só enxaguar e pronto!

Essa mistura pode ser usada para remover a sujeira difícil de qualquer utensílio ou superfície, incluindo as roupas e tecidos.

3. Água morna com limão e sabão neutro

Nossa última dica para você que quer limpar as assadeiras queimadas sem esforço, é misturar água morna com limão e sabão neutro. Uma vez que essa solução também é muito eficaz contra as crostas de sujeira que se formam nas assadeiras queimadas.

Para isso, faça um molho de água morna e sabão, até obter bastante espuma. Adicione o suco de 1 limão e deixe suas assadeiras submersas nessa mistura por 20 minutos.

Então é só esfregar levemente todas as crostas para remover e em seguida enxaguar.

O limão possui substâncias desengordurantes e desoxidantes incríveis, que não só auxiliam na remoção das crostas, como também deixam as assadeiras brilhando.

Agora que você já sabe 3 formas de limpar assadeira queimada sem esforço. Colocar nossas dicas em prática para não sofrer mais com esse problema em sua casa!